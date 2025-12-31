¤¨¡Ä¤½¤Î¼ê¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¤Î¡© µÁÊì¤Î¡ÈÎÁÍýÁ°¤Î½¬´·¡É¤¬¾×·â¤¹¤®¤Æ¡Ö¼êÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×32ºÐ½÷À¤ÎÎÞ
¡¡±ÒÀ¸´ÑÇ°¤Î¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥º¥ì¡É¤¬¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ø°é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤â¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡º£²ó¤Ï¡¢µÁ¼Â²È¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤¢¤ë¸÷·Ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢É×ÉØ¤Î´Ö¤ÇÂçÀÚ¤ÊÂÐÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¤¨¡Ä¡Ä¤½¤Î¼ê¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡È«ÃæÆà½ï»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦32ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÌÀ¿Í¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦34ºÐ¡Ë¤È·ëº§¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¤Î¿·º§¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ë½µËö¡¢µÁ¼Â²È¤Ç¤Î¿©»ö¤Ë¾·¤«¤ì¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÎÁÍý¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤Õ¤ÈµÁÊì¤Î¼ê¸µ¤ò¸«¤ë¤È¡Ä¡Ä¿å¤ò¥µ¥Ã¤È»ØÀè¤ËÅö¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¤â»È¤ï¤º¤ËÎÁÍý¤ò¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¥®¥ç¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼ê¤ÇÌîºÚ¤äÆù¤ò¿¨¤ê¡¢¤Þ¤ÊÈÄ¤Î¾å¤Ë¤É¤ó¤É¤óÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¯µÁÊì¡£
¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¤È¤Æ¤âÀ¶·é¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÂæÉÛ¶Ò¤Ç¿æÈÓ´ï¤ÎÃæ³¸¤ò¿¡¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸ÉÛ¶Ò¤ÇÌý±ø¤ì¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡¢¿©´ï¡¢¤Þ¤ÊÈÄ¤Î½ç¤Ë¿¡¤¤¤¿¤ê¡£¤¢¤È¤Ï¿©´ï¤ÎÀö¤¤Êý¤â»¨¤Ç¡¢¿©´ï¤äÆé¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿±ø¤ì¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÈ¯¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¼«Ê¬¤Î±ÒÀ¸´ÑÇ°¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ìµ¤¤Ë¿©Íß¤¬¼º¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æà½ï»Ò¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÆü¤ò¶¤Ë¡¢µÁÊì¤ÎÎÁÍý¤¬Á´¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö»ä¤ÎÎÁÍý¤¬±ø¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Í¤§¡×·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ
¡ÖÌÀ¿Í¤Ë¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌµÍý¡Ù¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤Ø¤Î»ØÅ¦¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¤½¤Î¤¦¤ÁÀÅ¤«¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¡Ø¤â¤¦ÌµÍý¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¤Í¡£²¶¤¬´Ö¤ËÆþ¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿Æà½ï»Ò¤µ¤ó¡£¡Èµã¤¯¤Û¤É·ù¤Ê¤³¤È¡É¤Ï¡¢²æËý¤»¤ºÍýÍ³¤òÅº¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬µ×¡¹¤ËµÁ¼Â²È¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¤¢¤ëÆü¡¢µÁÊì¤Ï¤ª¼÷»Ê¤Î½ÐÁ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤ó¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Í¤§¡¢»ä¤ÎÎÁÍý¤¬±ø¤¯¤Æ¡£¤µ¤¾¤«¤·¾åÉÊ¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È·ùÌ£¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ì½Ö¾ì¤¬Åà¤ê¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬»ä¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯½À¤é¤«¤ÊÀ¼¤Ç¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¡ª µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£»ä¡¢¤ª¼÷»ÊÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Æâ¿´¡È¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤Ã¤Á¤¬À¶·é´¶¥¼¥í¤Ê¤À¤±¤À¤«¤é¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡»þÂå¤Ç¤â¸Ä¿Í¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É
¡¡¿Í¤Î¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Ï°é¤Ã¤¿´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤Î»ä¤¿¤Á¤Î±ÒÀ¸´ÑÇ°¤â¡¢º£¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÂç¤é¤«¤Ç¡¢Â¿¾¯¤Î¤³¤È¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÎ¤Ï¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬°®¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÏÀ¤³¦°ì¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤Î¼ê¤Çºî¤é¤ì¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤½¤ì¤¬º£¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¾ÀÜ¼ê¤Ç°®¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤ß¤äÍ¥¤·¤µ¤Þ¤Ç¤â¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡¢¾¯¤·¼ä¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´¶À÷¾É¤ä¿©ÃæÆÇ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Æà½ï»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£Ã¯¤«¤òÀÕ¤á¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤ÇÀþ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï·è¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡Ö¤ª¼÷»Ê¤òÁ°¤Ë¾ì¤¬Åà¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÌÀ¿Í¤¬¥¹¥Ã¤È»ä¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤Á¡¢²º¤ä¤«¤Ê¸ýÄ´¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÊì¤µ¤ó¡¢Æà½ï»Ò¤Ïµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤è¡£²¶¤ÏÆà½ï»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¤µ¡£¤â¤Á¤í¤óÊì¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤±¤É¡Ä¡ÄÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¡×
¡¡¤½¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¡¢Êì¤ÈºÊ¤ÎÎ¾Êý¤ò»×¤¤¤ä¤ëÀ¿¼Â¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±ÒÀ¸´Ñ¤Î°ã¤¤¤â¡¢À¤Âå¤Î¥º¥ì¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬ÌÀ¿Í¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤¬¡¢Êâ¤ß´ó¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡À¸¤Þ¤ì¤¿»þÂå¤ä¸Ä¿Í´Ö¤Ç¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡ÈÁê¼ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤¿°ãÏÂ´¶¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤³¤½¤¬¡¢ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¡ÈÁê¼ê¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¡É¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆà½ï»Ò¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÄÌ¤¸¤ëÂçÀÚ¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¿ÎëÌÚ»í»Ò¡ä
¡ÚÎëÌÚ»í»Ò¡Û
Ì¡²è²È¡£¡Ø¥¢¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ä±üÍÍ¸þ¤±¼ÂÏÃÌ¡²è»ï¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£¹¥¤¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÏÃª¶¶¹°»ê¡£Ãø½ñ¡Ø½÷¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼ÄìÊÕ¾¯½÷¡Ù¡ÊÀÄÎÓ¹©éº¼Ë¡Ë¤¬±Ç²è²½¡£Twitter¡§@skippop
