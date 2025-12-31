¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¥Æ¥ìÄ«¡¦¿·¿Í¥¢¥Êº´¡¹ÌÚ¼ãÍÕ¡¢À¶Á¿¤ÊÇò¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥³¡¼¥Ç...¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ç²Ä°¦¤¤¡×
Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦º´¡¹ÌÚ¼ãÍÕ¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È
º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤ÈÇò¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¡¢3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¾åÉÊ¤Ê°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤¦¤Á1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¤¨¤ê¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÈÇò¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È°Ø»Ò¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢Î¾¼ê¤òÂÎ¤ÎÁ°¤ÇÂ·¤¨¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£2ËçÌÜ¤Ï¤½¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¡£Î¾¼ê¤òÂÎ¤ÎÁ°¤ÇÂ·¤¨¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£5ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È·Ï¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¥·¥¢¡¼´¶¤¬¤¢¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¥Ò¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥³¡¼¥Ç¡×¡Ö°áÁõ¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤ì¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£