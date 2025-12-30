¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë°úÂà·èÃÇ¤·¤¿¤«¡Ä¡ª¡×¤È£Ó£Î£ÓÎÞ¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎºÊ¹æµã¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¡Âè£³»Ò½Ð»º¤«¤é¿ôÆü¸å¤Ë·èÃÇ¤ÎÉ×¤Ï¡Ö²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡Ç¯Ëö¹±Îã¤ÎÆÃÈÖ¡Ö¥×¥íÌîµåÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð£²£°£²£µ¡×¤¬£²£¹Æü¿¼Ìë¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ËÌÂ¼Âó¸ÊÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ï¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¡£¿È½Å¤ÎÂÎ¤ÇÈó¾ðÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢£±£±·î£²£´Æü¤ËÂè£³»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡ª¡ª¡ª¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÊ¤ÎÍ´Æà¤µ¤ó¡Ê£³£°¡Ë¤Ï¡¢¡Ö´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÎ³¤ÎÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¡ÖËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÉ×¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼¤Ïº£µ¨¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤£¶£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ²¼°Ì¤Ç¥ª¥Õ¤ËÂçÉý¤ÊÀïÎÏÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÃÇ¹Ô¡£ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£¸ÅÁãµð¿Í¤«¤é¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤ÎÂÇ¿Ç¤ÏÃÇ¤ê¡¢£Î£Ð£ÂµåÃÄ¤«¤é³ÍÆÀÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤ØµÙ¤Þ¤ºÎý½¬¤·¤¿¤¬ÇËÃÌ¤Ë¡£¤½¤Î£³Æü¸å¤Ë¤Ï¡¢£²·³¸ø¼°Àï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¿·³ã¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹¤â¡Ö£³¿ÍÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ï°ÜÆ°¤ä¡¢Ã±¿È¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤«¡×¡£ËÌÂ¼¤Ï½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤¿ºÊ¤ä¡¢£µºÐ¤È£³ºÐ¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤ò»×¤¤Çº¤ó¤À¡£Í´Æà¤µ¤ó¤â¡Ö¸½¼ÂÅª¤ÊÌäÂê¡¢¤³¤ì¤¬£±¿Í¤ÇÆÈ¿È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦Åú¤¨¤¬½Ð¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÊ¤¬Ä¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¿ôÆü¸å¡¢ËÌÂ¼¤Ï¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¡£¡ÖÍèÇ¯¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç°úÂà¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹É×¤òÎÙ¤ÇÊ¹¤¤¤¿Í´Æà¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê£¶Ç¯´Ö¡£º£¤â¹¬¤»¡×¤ÈÏÃ¤·Î¾¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤¤ÎÞ¡£¡Ö´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÎ³¤ÎÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¡ÖËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÉ×¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËÌÂ¼¤¬º£¸å¡¢£¸Ç¯´Ö¥×¥í¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ìîµå¶µ¼¼¤ò³«¤¯Í½Äê¤À¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡×¤È¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿ºÊ¤Ë¡¢ËÌÂ¼¤Ï¡ÖÎ©¾ì¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
