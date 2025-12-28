＜義実家5泊はキツイって…＞セパレート帰省希望！「行くのやめません？」義姉に相談【第3話まんが】
私はカナコ。旦那のリョウジと3歳の娘と一緒に、毎年2回旦那の実家に帰省していました。いままで我慢をして行っていましたが、旦那の妹ミナちゃんが結婚したことにより滞在日数が増え、出費がかさむようになり、義実家に帰りたくありません。けれどもそうすると、義姉ユキさん家族の負担や出費が増えてしまうので悩ましいです。ユキさんのことはとても好きで、義実家ではお互い助け合っているので……。どうしたものか。
「ねぇ……ユキさん……帰省します？」ユキさんと電話で次回の帰省の打ち合わせをしているとき、ふと思ったんです。そもそも義実家に帰省するだけでお金かかりすぎだし、いま、私は妊娠中です。行かない口実はいろいろあるのです。
実は、すでにユキさんたちは去年、お互いが自分の実家に別々に帰るというセパレート帰省をしようとしたそうなのです。その旨、義兄から義母に伝えたそうなのですが……結局ユキさんのほうに連絡がきて「家族で一緒に帰省する」と言うまで説得は終わらなかったそう。
私は次男の嫁、ユキさんは長男の嫁です。そしてミナちゃんも長男の嫁なのです。
年に2回義実家へ行き、実家よりも大事にしろと言われている私とユキさんですが、そのときの帰省に必ずミナちゃんがいるのはおかしいのではありませんか？
義母と一緒になって尽くすように言っていますが、どの口が言っているのでしょう。
今回私とユキさんは、義実家に顔だけ出して、泊まらないつもりでした。
だって、それが義母とミナちゃんの言う「長男の嫁」の姿なのでしょう？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
