¡ãËå¤ÎÈà»á¤Ï¥Ë¡¼¥È¡ä¡ÖÆ±À³¤·¤¿¤éÆ¯¤¯¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤ë¤ª²ÖÈª¤Ê20Âå½÷À¡£»Ð¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
Ëå¤«¤éÆÍÁ³¡¢¡ÖÈà»á¤¬Á´Á³Æ¯¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¤±¤ì¤É¡×¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤¦Åú¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡¡»Ð¤Ç¤¢¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëå¤Ï25ºÐ¡¢Èà»á¤Ï28ºÐ¡£Èà»á¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢º£¤Ï¿Æ¤«¤éËè·î10Ëü±ß¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÆ±À³¤·¤¿¤éÆ¯¤¯¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£»Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¿Í¤Î¤É¤³¤¬¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø¡Ö°ì½ï¤Ë½»¤ó¤À¤Ã¤ÆÆ¯¤«¤Ê¤¤¤è¡£¤¢¤ó¤¿¤Î¤ªµëÎÁ¤ò¤¢¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡ÖÃæ¿È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤è¡©¡¡¾¯¤·¤ä¤ëµ¤¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡£»Å»ö¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¥¤¥ä¤Ê¤é¥à¥ê¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢¤â¤¦°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤Èà»á¤ò¤«¤Ð¤¦¡Ù
·ë¶É¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊÌ¤ì¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¹¥¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£Èà»á¤È°ì½ï¤Ë½»¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤âÀäÂÐÆ¯¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬Èà»á¤òÍÜ¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¡©¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈËå¤Ï¥¥ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ç¤âÆ¯¤¯¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¿®¤¸¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£Îø¤ÏÌÕÌÜ¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»Ð¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢Ëå¤Ï¤µ¤Ã¤µ¤ÈÊÌ¤ì¤Æ°ã¤¦¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Êý¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ëå¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢Ìñ²ð¤Ê¥Ë¡¼¥È¤Î¾ïÅå¶ç
28ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¾¯¤·¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÈÑëÆáÅª¤ÇÀè¹Ô¤¤¬¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¸·¤·¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø»Å»ö¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ø¹Ô¤¯¤è¤¦¤ÊÃË¤À¤è¡£¼¡¤ÏËå¤«¤é¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¤Î¤ËÈà»á¤¬ÊÌ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÎÏ¤ÇÆ±À³¤ò»ß¤á¤ë¤«¡¢¤â¤¦Ëå¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤À¤Í¡Ù
¡ØÆü¡¹¤ÎÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤¦Ëö´ü¤è¡Ù
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢28ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¿Æ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Î©¿´¤Î·çÇ¡¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£¤â¤··ëº§¤·¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤ÏºÊ¤ò¡È¿·¤·¤¤¿ÆÂå¤ï¤ê¡É¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¤½¤ì¡¢¥¯¥ºÃË¤Î¾ïÅå¶ç¡£¿Æ¤«¤é¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Í¥¤·¤¤ÃË¤òÁõ¤Ã¤Æ¸å¤ÇÉ¿ÊÑ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡Ù
¤È·Ù²ü¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¤ä¤ëµ¤¥¼¥íÃË»Ò¡É¤Ï¡¢Æ±À³¸å¤ËËÜÀ¤ò¸½¤¹¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¿Æ¤«¤é¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤ÇÉÔ²º¡×¡Ö°ìÅÙÆ±À³¤·¤¿¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤Ë¤Ï¡¢·Ð¸³¤«¤é¤¯¤ëÀâÆÀÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Èà»á¡Ê¥Ë¡¼¥È¡Ë¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ
¤½¤ì¤Ç¤âËå¤¬Èà»á¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¤»¤á¤Æ¡ÖÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤«¤éÆ±À³¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡©¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ¿®¤¸¤ë¤Ù¤¡×¤È½õ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¥à¥À¤½¤¦¤À¤±¤ì¤É¡¢¤»¤á¤Æ»Å»ö¤ò·è¤á¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÆ±À³¤¹¤ì¤Ð¡©¡Ù
¡Ø¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ¿®¤¸¤ë¤â¤Î¤À¤è¡Ù
¡ÖËÜÅö¤ËÆ¯¤¯µ¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Æ±À³Á°¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Ëå¤òÀÕ¤á¤º¤Ë¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¸À¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼ª¤òÂß¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁª¤ó¤ÀÁê¼ê¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÂ²¤ÎÃé¹ð¤òÌµ»ë¤·¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤ëËå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ï¡È¸½¼Â¤ÎÊÉ¡É¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿ÈÆâ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ËöÏ©¤Ï¥³¥ì¤Ç¤¹¤è
¡È¤ä¤ëµ¤¥¼¥íÃË»Ò¡É¤ÈÎø¤ËÅ®¤ì¤¿¿ÈÆâ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤¦¤Á¤ÎËå¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¡£Ç®¤¬Îä¤á¤¿¤éÊÌ¤ì¤ë¤«¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤â¤¦10Ç¯·Ð¤Ã¤¿¡Ù
¡ØËå¤¬¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¡£»ß¤á¤ë¤Î¤Ï¥à¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÆ±À³¤·¤ÆËå¤Î¼ýÆþ¤ÇÀ¸³è¡¢·ëº§¸å¤âÆ¯¤«¤º¡¢»Ò¤É¤â¤ò¤Õ¤¿¤ê»º¤ó¤ÇÎ¥º§¡£·ë¶É¡¢Ã¯¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¡£»ÄÇ°¤À¤±¤ì¤É¥à¥ê¶¯¤¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îø°¦Ãæ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤òÍýÁÛ²½¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±À³¤ä·ëº§À¸³è¤Ï¸½¼Â¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨Í¥¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¼ýÆþ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸³è¤ÏÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢Îã³°Åª¤Ë½áÂô¤Ê»ñ»º¤¬¤¢¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¡£
¡Ø¤¤¤È¤³¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÈà»á¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¿Æ¤¬ÃÏ¼ç¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëÈàÌ¾µÁ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ä¤é¥Ó¥ë¤È¤«¤ÎÉÔÆ°»º¼ýÆþ¤¢¤Ã¤¿¡Ù
¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤ÎÆÃÎã¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÈ¾¤Î¡ÈÌµ¿¦Èà»á¡É¤Ï¡¢½ã¿è¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£Îø¤ËÅ®¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤òÊ§¤¦¤Î¤ÏÅö¿Í¤Ç¤¹¡£
25ºÐ¤Ï¤â¤¦Âç¿Í¤À¤«¤é¡£½õ¤±¤ë¤Î¤Ï¸½¼Â¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö25ºÐ¤Ï¤â¤¦Âç¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë»Ð¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤â¡¢Ëå¤¬¼«Ê¬¤ÇÄË¤¤ÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ØËå¤â¤¤¤¤Âç¿Í¤Ê¤Î¤À¤·¼«Ê¬¤ÇÄË¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤Ê¤é¡ÖÇ¥¿±¤À¤±¤Ï¤¹¤ë¤Ê¡×¡¢¤³¤ì¤À¤±¡Ù
¡ØÍ¸ÀÉÔ¼Â¹Ô¤Û¤É¤¢¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëËå¤Ëº£¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â±ç½õ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈÅ£¤ò»É¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù
¡ØÈ¿ÂÐ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤è¡£¡ÖÆ±À³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬½¢¿¦¤·¤Æ½é´üÈñÍÑ¤ÎÈ¾Ê¬¤Ç¤âÃù¶â¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¡¢¸å¤Ï¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Ù
²ÈÂ²¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Îø¿ÍÆ±»Î¤Îå«¤¬¶¯¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ëºø³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Îø°¦¤ÎÉÝ¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤ì¤Ç¤âËå¤Î¿ÍÀ¸¤ÏËå¼«¿È¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âº£¸å¡¢Ëå¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¿´ÇÛ¤äÃé¹ð¤Ï¤¤Ã¤È¤É¤³¤«¤ÇÆÏ¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Æ¯¤«¤Ê¤¤Èà»á¤È¤ÎÆ±À³¤¬¤É¤ì¤Û¤É¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦¤«¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¥à¥À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îø¤ËÌ´Ãæ¤Êº£¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ëå¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬¤¤Ã¤ÈÍè¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸ý¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤ì¤Ð¡¢´Ø·¸¤¬¤³¤¸¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îø¤ÎÇ®¤¬Îä¤á¤Æ¡¢Ëå¤¬¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤·¤¿¤È¤¤ËÌá¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡Ä¡Ä¤½¤Î°Â¿´´¶¤À¤±¤Ï¡¢»Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£