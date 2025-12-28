¡ÚÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Û¡ÖË¡Â§¤ò¸«È´¤±¤ë¿Í¡×¤À¤±¤¬Àµ²ò¤Ç¤¤ë»×¹Í¥²¡¼¥à¡Ø¥·¥å¥ì¥Ç¥£¥ó¥¬¡¼¤ÎÇ¡Ù¤È¤Ï¡©
¡ÖÅú¤¨¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÁÖ²÷´¶¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡ª¡×
¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½ñÀÒ¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù¡ÊÌîÂ¼ÍµÇ·Ãø¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤À¡£¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢Google¡¢Apple¡¢Microsoft¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶°ìÎ®´ë¶È¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤Ç¤â½ÐÂê¤µ¤ì¡¢¡È¹Í¤¨¤ëÎÏ¡É¤òÃÃ¤¨¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡×¤Î·æºî¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡£2024Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼4°Ì¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñÃ±¹ÔËÜ¡¿¥È¡¼¥Ï¥óÄ´¤Ù¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¤â¤Ã¤È!!Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê°ÛÎã¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÁ´À¤Âå¤Ë¥¦¥±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¡Ö²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é»Ò¶¡¤¬Àè¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¡Ö½¢³è¤Î»î¸³¤Ç¤âÌòÎ©¤Ã¤¿¡×¡ÖÇ¾¥È¥ì¤È¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬»¦Åþ¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤«¤é1Ìä¤òÁª¤ó¤ÇAI¤Ë½ÐÂê¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
AI¤Ï¡ÖÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡×¤ò²ò¤±¤ë¤Î¤«¡©
¡¡ÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÁÏºî¤µ¤ì¡¢²¿É´Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤è¤ê¸¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖAI¡×¤Ï²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡×¤ÎÄêµÁ¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢½ñÀÒ¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù¤«¤é1Ìä¤òÈ´¿è¤·¤Æ¡¢AI¤Ë²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÃÎ¼±¤äÆñ¤·¤¤·×»»¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢ÌäÂêÊ¸¤òÆÉ¤ó¤ÇÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ì¤ÐÅú¤¨¤¬½Ð¤»¤ë
¡¦É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢ÌäÂêÊ¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤ß
¾åµ¤ÎÄêµÁ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢²¼µ¤Î¡ÖÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡×¤ò²ò¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥·¥å¥ì¥Ç¥£¥ó¥¬¡¼¤ÎÇ¡×
1¡Á5¤ÎÈÖ¹æ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿5¤Ä¤ÎÈ¢¤¬¤¢¤ë¡£
È¢¤Ï1,2,3,4,5¤Î½ç¤Ç°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÈ¢¤Î¤É¤ì¤«1¤Ä¤ËÇ¤¬±£¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤Ê¤é¤º¡¢1¤ÄÎÙ¤ÎÈ¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡£
Ä«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï1¤Ä¤À¤±È¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÇ¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Ç¤ò³Î¼Â¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¡½¡½¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù¡Ê63¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤è¤ê
¡¡¤µ¤Æ¡¢²óÅú¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
¡¡¤³¤³¤«¤éÀè¤Ë¡¢AI¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤È²óÅú¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Ê¤àÁ°¤Ë¡¢°ìÅÙ¤´¼«¿È¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Ä¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ªAI¤Ë¤è¤ë²óÅú¤Ï¼ÂºÝ¤Î½ÐÎÏ¤«¤éÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢Ê¸»ú¤Î¥µ¥¤¥º¡¢¿§¡¢ÂÀ¤µ¤Î¤ßÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤Î²óÅú
³Î¼Â¤Ë¸«¤Ä¤±¤ëÊýË¡¤Ï¡¢Ä´¤Ù¤ëÈ¢¤Î½çÈÖ¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤Þ¤¹¡£
2 ¢ª 3 ¢ª 4 ¢ª 2 ¢ª 3 ¢ª 4
¡ÊÄ«¤´¤È¤Ë¡¢¤½¤ÎÈÖ¹æ¤ÎÈ¢¤ò³«¤±¤ë¡£¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é½ªÎ»¡£¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ç¤Ï¤½¤ÎÌë¤ËÉ¬¤ºÎÙ¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¡£¡Ë
¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ì¤Ç¡ÖÉ¬¤º¡×¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤«¡Ê¹Í¤¨Êý¡Ë
¥³¥Ä¤Ï¡¢Ëè²ó¡ÖÇ¤¬¤¤¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤Î¸õÊä¡×¤ò¥á¥â¤·¤Æ¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¡Ê1ÆüÌÜ¤ÎÄ«¡Ë¤ÏÇ¤¬1¡Á5¤Î¤É¤³¤Ç¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¸õÊä¤Ï{1,2,3,4,5}
1ÆüÌÜ¡§È¢2¤òÄ´¤Ù¤ë
¤â¤·¶õ¤Ê¤é¡¢Ä«¤Î»þÅÀ¤Ç2¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Ìë¤ËÎÙ¤ØÆ°¤¯¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÎÄ«¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¾ì½ê¤Ï{2,3,4,5}
2ÆüÌÜ¡§È¢3¤òÄ´¤Ù¤ë
¶õ¤Ê¤é¡¢Ä«¤Î»þÅÀ¤Ç3¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Ìë¤ËÆ°¤¯¤Î¤Ç¼¡¤ÎÄ«¤Ï{1,3,4,5}
3ÆüÌÜ¡§È¢4¤òÄ´¤Ù¤ë
¶õ¤Ê¤é¡¢¼¡¤ÎÄ«¤Ï¸õÊä¤¬°ìµ¤¤Ë¤·¤Ü¤ì¤Æ{2,4}¤Ë¤Ê¤ë
¡Ê4¤¬¶õ¤À¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢3ÆüÌÜ¤ÎÄ«¤ËÇ¤Ï1¤«5¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÌë¤ËÆ°¤¯¤È2¤«4¤Ë¤·¤«Íè¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡£¡Ë
4ÆüÌÜ¡§È¢2¤òÄ´¤Ù¤ë
¶õ¤Ê¤é¼¡¤ÎÄ«¤Ï{3,5}
5ÆüÌÜ¡§È¢3¤òÄ´¤Ù¤ë
¶õ¤Ê¤é¼¡¤ÎÄ«¤Ï{4}¡Ê1¤«½ê¤Ë³ÎÄê¡Ë
¤À¤«¤é¡¢6ÆüÌÜ¤ËÈ¢4¤òÄ´¤Ù¤ì¤Ð³Î¼Â¤Ë¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö2¢ª3¢ª4¢ª2¢ª3¢ª4¡×¤Î½ç¤ÇÄ´¤Ù¤ì¤Ð¡¢Ç¤ÏÉ¬¤º¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Õ¤à¤Õ¤à¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡£
¡¡¤³¤Î²óÅú¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÀµ²ò¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢½ñÀÒ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë²óÅú¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
