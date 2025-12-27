2025Ç¯12·î¤«¤é¤Î¥Ý¥¤³è¥ëー¥ëÊÑ¹¹¤òÅ°Äì²òÀâ¡ªV¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¤Ï´Ô¸µÎ¨UP¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É¡¦¥»¥¾¥ó¥«ー¥É¤ÏÆÃÅµ²þ°¤ËÃí°Õ
¥Ý¥¤³èÅê»ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¡Ö¡Ú2025Ç¯12·î¡Û¥Ý¥¤³è¥ëー¥ëÊÑ¹¹¤ò¤´¾Ò²ð (V¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É Prime¡¢SAISON GOLD Premium¡¢³ÚÅ·¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡¢¥íー¥½¥óPonta¥×¥é¥¹¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡¡Åù)¡×¤ò¸ø³«¡£2025Ç¯12·î¤«¤é2026Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ëー¥ëÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£V¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¤ÎÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë°ìÊý¡¢Â¿¤¯¤Î¥«ー¥É¤ÇÆÃÅµ¤Î²þ°¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¤³èÀïÎ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤¬Ç÷¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯11·î19Æü¤è¤ê¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤«¤é¤Î¥Á¥ãー¥¸¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ²½¤µ¤ì¡¢VisaÍøÍÑ»þ¤Î´Ô¸µÎ¨¤â½¾Íè¤Î0.25%¤«¤é0.5%¤ØÇÜÁý¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â¾¼Ò¥«ー¥É¤«¤é¤Î¥Á¥ãー¥¸¥ëー¥È¤¬¼ÂÍÑÅª¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢2025Ç¯12·î°Ê¹ß¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²þ°¤âÂ¿¤¤¡£¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤Ç¤Ï¡¢12·î1Æü¤è¤êV¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¥Þ¥¤¥ë¤Ø¤Î¸ò´¹¥ìー¥È¤¬¡Ö1¥Ý¥¤¥ó¥È¢ª2¥Þ¥¤¥ë¡×¤«¤é¡Ö1¥Ý¥¤¥ó¥È¢ª1¥Þ¥¤¥ë¡×¤Ø¤ÈÈ¾¸º¡£V¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É Prime¤Ï¡¢12·î1Æü°Ê¹ß¤ÎÍøÍÑÊ¬¤«¤éJAL Pay¤Ø¤Î¥Á¥ãー¥¸¤¬¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£SAISON GOLD Premium¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎÍøÍÑ¤¬Ç¯2²ó¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¡¢¡ÖÁª¤Ù¤ë¥´ー¥ë¥ÉÍ¥ÂÔ¡×¤Î±Ç²èÎÁ¶â¤â1,000±ß¶Ñ°ì¤«¤é³ä°ú²Á³Ê¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÆÃÅµ¤¬½Ì¾®¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢12·î15Æü¤«¤é¤Ï³ÚÅ·¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤Î¹ØÆþ»þ¤Ë3%¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ¸ú¤À¤Ã¤¿°ìÉô¤Î¹â´Ô¸µ¥ëー¥È¤¬ÍøÍÑ¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡£
²þÁ±ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤¬¡¢ºÇ½ªÍøÍÑÆü¤«¤é12¥ö·î¸å¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¿·À©ÅÙ¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¼Â¼ÁÌµ´ü¸Â¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊÝ»ý¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
2026Ç¯°Ê¹ß¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢3·î1Æü¤«¤é¤Ï»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤ÎÇ¯´Ö100Ëü±ßÍøÍÑÆÃÅµ¤Î½¸·×ÂÐ¾Ý¤«¤é¡¢au PAY¡¢Kyash¡¢JAL Pay¤Ê¤É¤Ø¤Î¥Á¥ãー¥¸¤¬½ü³°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¡Ö¥¹¥Þー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤â2026Ç¯5·î¤«¤é²þÄê¤µ¤ì¡¢¥é¥ó¥¯È½Äê¾ò·ï¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢ÆÃÅµ¤ÇÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸½¶â²½¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢JQ CARD¥»¥¾¥óGOLD¤ä¥¨¥Ý¥¹¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤ÎÆÃÅµÇÑ»ß¡¦½Ì¾®¡¢¤æ¤¦¤Á¤çPay¤Î¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¤Î²þÁ±¤È¤¤¤¦ÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥åー¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÆÃÅµ½Ì¾®¤äÂÐ¾Ý³°ÍøÍÑ¤ÎÄÉ²Ã¤È¤¤¤Ã¤¿²þ°¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÆÃ¤Ë2026Ç¯3·î¤«¤é¤Î»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Î100Ëü±ß½¤¹Ô¤ÎÂÐ¾Ý³°ÍøÍÑÄÉ²Ã¤Ï±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ï¥Ý¥¤³èÀïÎ¬¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
