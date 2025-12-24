米倉涼子が謝罪、声明を発表「私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」
女優の米倉涼子（50歳）が12月26日、公式サイトを更新。一部メディアに「麻薬取締法違反容疑で捜査対象になった」と報じられたことについて、声明を発表した。
米倉はこの日、「関係者及びファンの皆様」と題する文書を公開し、「これまで、私の状況を皆様にお伝えすることができなかったこともあり、週刊誌等の報道により憶測が飛び交い、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。
そして「一部報道にありましたように、私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」と、報道の内容を認め、「それ以降、弁護士の方々とも相談をし、捜査に全面的に協力する観点から、私からの情報発信を控えておりました」と説明、「今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております」とした。
また、「様々なご見解があるとは存じますが、私は、私を言じてサポートをしてくださっている方々に感謝をしつつ、少しずつ前に進んで参りたいと考えております」とつづり、「私の心身には問題はありません。今一度初心に立ち返り、一つひとつ真摯に取り組んで参りたいと存じます。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます」と結んだ。
米倉はこの日、「関係者及びファンの皆様」と題する文書を公開し、「これまで、私の状況を皆様にお伝えすることができなかったこともあり、週刊誌等の報道により憶測が飛び交い、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。
また、「様々なご見解があるとは存じますが、私は、私を言じてサポートをしてくださっている方々に感謝をしつつ、少しずつ前に進んで参りたいと考えております」とつづり、「私の心身には問題はありません。今一度初心に立ち返り、一つひとつ真摯に取り組んで参りたいと存じます。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます」と結んだ。