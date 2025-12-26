リカちゃんが“手のひらサイズ”に…バッグチャームにもなる新シリーズ「ぷちリカちゃん」誕生、第1弾はサンリオ＆ナルミヤとコラボ
タカラトミーは、着せ替え人形「リカちゃん」の新シリーズとして、約7センチサイズのミニドール「ぷちリカちゃん」を2026年2月14日に発売する。第1弾では、サンリオキャラクター、ナルミヤキャラクターとのコラボレーション商品を展開する。
【写真】ナルミヤコラボの「ぷちリカちゃん」とは…？
「ぷちリカちゃん」は、通常サイズのリカちゃんのおよそ3分の1となるミニドールシリーズ。植毛された髪の毛や左を向いた瞳など、リカちゃんならではの特徴を取り入れながら、洋服の着脱も可能とした。自立可能な設計で、手足を動かしてポージングも楽しめる。
第1弾として発売されるのは、「ぷちリカちゃん サンリオキャラクターズコレクション」と「ぷちリカちゃん ナルミヤキャラクターズコレクション」。いずれも6種類をラインアップし、開封するまで中身が分からないミステリーボックス仕様で販売される。
サンリオキャラクターズコレクションには、「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「マイメロディ」「クロミ」が登場。ナルミヤキャラクターズコレクションでは、「ナカムラくん」「ハナちゃん」「ベリエちゃん」「ブルーベリエちゃん」「ミントくん」「ルッキー」がそろう。
デスクや棚に飾るほか、洋服のフード部分に付いたループにストラップを取り付けてバッグに付けたり、ポーチに入れて持ち歩いたりと、日常のさまざまなシーンで楽しめる点も特徴だ。どのキャラクターが入っているか分からない仕様により、コレクション性の高さも意識した商品となっている。
タカラトミーは、子どもだけでなく、アソビ心を持つ大人世代「キダルト」層にも向けて展開する方針で、今後もさまざまなキャラクターとのコラボレーションを予定しているという。
「リカちゃん」は1967年に誕生した着せ替え人形で、時代や流行を反映した商品展開を続けてきた。近年は、子ども向けにとどまらず、大人世代からも支持を集めるブランドとして展開の幅を広げている。
【写真】ナルミヤコラボの「ぷちリカちゃん」とは…？
「ぷちリカちゃん」は、通常サイズのリカちゃんのおよそ3分の1となるミニドールシリーズ。植毛された髪の毛や左を向いた瞳など、リカちゃんならではの特徴を取り入れながら、洋服の着脱も可能とした。自立可能な設計で、手足を動かしてポージングも楽しめる。
サンリオキャラクターズコレクションには、「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「マイメロディ」「クロミ」が登場。ナルミヤキャラクターズコレクションでは、「ナカムラくん」「ハナちゃん」「ベリエちゃん」「ブルーベリエちゃん」「ミントくん」「ルッキー」がそろう。
デスクや棚に飾るほか、洋服のフード部分に付いたループにストラップを取り付けてバッグに付けたり、ポーチに入れて持ち歩いたりと、日常のさまざまなシーンで楽しめる点も特徴だ。どのキャラクターが入っているか分からない仕様により、コレクション性の高さも意識した商品となっている。
タカラトミーは、子どもだけでなく、アソビ心を持つ大人世代「キダルト」層にも向けて展開する方針で、今後もさまざまなキャラクターとのコラボレーションを予定しているという。
「リカちゃん」は1967年に誕生した着せ替え人形で、時代や流行を反映した商品展開を続けてきた。近年は、子ども向けにとどまらず、大人世代からも支持を集めるブランドとして展開の幅を広げている。