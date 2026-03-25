今年デビュー30周年を迎えたサンリオのキャラクター・ポムポムプリンが、楽曲を各種音楽配信サイトおよびサブスクリプションサービスで初配信した。【動画】かわいい！ポムポムプリン「プリンとマフィンのポムポムビート☆」「ポムポムPow」ミュージックビデオ配信開始となったのは、YouTubeおよびTikTokで計2500万回再生を記録したヒット曲「プリンとマフィンのポムポムビート☆」(2024年4月公開)と、計600万回以上再生されて