この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、麻婆豆腐職人へのインタビュー動画を公開。42歳の男性が、離婚をきっかけにライターから飲食の道へ転身し、多額の借金を抱えながらも店を切り盛りする壮絶な半生を赤裸々に語った。

動画に登場したのは、都内で麻婆豆腐専門店を営む男性。店の看板メニューは、ラム肉と奈良県の秘境から取り寄せたというこだわりの山椒を使った麻婆豆腐である。以前はライターや広告関係の仕事をしていたという男性氏。転身のきっかけを尋ねられると「離婚したタイミングで、これからの人生、何して生きていこうかなと思って」と振り返った。

もともと料理が好きだった男性氏は、趣味で作った麻婆豆腐が友人間で「めちゃくちゃ反応が良くて」と語る。「この麻婆豆腐、お店やったほうがいいよって言われて、めちゃくちゃ真に受けて」と、友人の一言が後押しとなり開業を決意したという。

現在の月収は「だいたい50万とか」と明かす一方、開業資金として友人からだけで1200～1300万円の借金をしたと告白。さらに、離婚による養育費の支払いもあり、貯金額は「ゼロです」と正直に打ち明けた。背中を押してくれた友人からは「責任とって」というかたちで330万円の貸付があったというユニークなエピソードも披露した。

店の麻婆豆腐は著名人からも評価されており、秋元康氏が来店したこともあるという。男性氏は「インスタのDMに『ラジオ来てくれませんか』って呼ばれて、食べていただいて『美味しいよ』って言われました」と、嬉しそうに語った。

動画の最後、男性氏は「正直、麻婆を一生懸命、鍋振ってても大儲けできる仕事ではない」としながらも、「お客さんの『美味しい』だけで頑張れる」と仕事への哲学を語り、その言葉で締めくくった。