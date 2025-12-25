「等々力のピッチで見せることができず悔しい」川崎の生え抜き22歳がJ３クラブへ完全移籍「13年間ありがとうございました」
J１の川崎フロンターレは12月25日、五十嵐太陽がJ３の栃木SCに完全移籍すると発表した。
ジュニア時代から川崎のアカデミーで育った五十嵐は、2022年にトップチームに昇格。１年目は出番がなく、2023年にJ２のレノファ山口FCに育成型期限付き移籍して２年間、経験を積んだ。25年シーズンはJ３の栃木SCへ育成型期限付き移籍し、37試合・９ゴールをマークした。
レンタルから完全移籍に移行した22歳MFは、川崎の公式サイトで「小学４年生でフロンターレに入ってから、13年間ありがとうございました」と感謝を伝え、クラブへの想いを明かした。
「アカデミー時代、素晴らしいトップの選手たちを等々力や麻生で観て、自分もあんな選手になりたいと強く思い、仲間たちと切磋琢磨し、常にフロンターレのトップを目指し、目標にしてきました。
高校２年生のとき、サッカーをやめようと話をした時に、毎日電話をして引き留めてくれた長橋さんには感謝の気持ちでいっぱいです。長橋さん、佐原さん、関さんをはじめ、アカデミースタッフの皆さん。自分がプロになれたのも皆さんのおかけです。本当にありがとうございます。
そしてプロ１年目、素晴らしい先輩たちの背中を見て、お手本になることだらけでした。３年前、成長して帰ると山口へ行きましたが、成長した姿をフロンターレのユニホームを着て、等々力のピッチで見せることができず悔しいです」
心残りはあるが、最後に「応援してくれたファン・サポーターの皆さん、川崎フロンターレに関わるすべての皆さんに感謝します。また会いましょう」と再会を誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
