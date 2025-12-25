【キン肉マン】JR秋葉原「キン肉マンSTATION」出現／CCPJAPAN限定＆復刻フィギュアにご注目！
JR秋葉原駅1階改札内AKIBA LINKにて、12月26日（金）〜1月5日（月）の期間で「キン肉マンSTATION」が開催される。フィギュアメーカーのCCPJAPANの限定＆新商品が多数ラインナップ！
☆造形＆カラーが美しいフィギュアシリーズイメージをチェック！（写真17点）＞＞＞
2024年に原作45周年を迎え、同年に18年ぶりのテレビアニメ新シリーズ『完璧超人始祖（パーフェクトオリジン）編』も放送され、現在も『週プレNEWS ／ 週刊プレイボーイ』で連載中の人気漫画『キン肉マン』。
このたび、全国各所で開催し大好評の「キン肉マンSTATION」がJR秋葉原駅に登場！
本イベントは『キン肉マン』のアパレルやフィギュア、雑貨など、さまざまなグッズが多数お取り扱いされる『キン肉マン』尽くしのイベント。
そんな本イベントにCCPJAPANからも多数の限定＆新商品がラインナップされる。会場にて販売される商品から一部の目玉商品をご紹介！
まずはSTUDIO24の協力により、プラネットマンのイベント限定カラー「CMC Creative NO.EX プラネットマン 宇宙地獄 無限の宇宙空間 Ver.」が初登場。
悪魔六騎士の一角であるプラネットマンを、宇宙地獄の名の通りに、その身に宇宙を宿したかのような「無限の宇宙空間 Ver.」として表現。
ボディには複数の色のラメを入れた、通常のラメとは異なる特殊なラメ成形を採用し、暗い宇宙に瞬く星々をイメージしている。
筋肉造形部分にもしっかりとシャドーグラデーションを入れ込み、奥行きのあるカラーリング。頭部や、腰の土星等々、各惑星部分もそれぞれの惑星毎にクリア感を残した塗装や、メタリック塗装を使い分けて加工する事で、まるで宇宙空間に数々の惑星が浮かんでいるかのような煌びやかな宇宙空間を演出している。
そして「CMC Creative NO.EX ビッグボディ 2.0 キン肉マンステーション限定カラー」もラインナップ。
JR駅催事限定のメタリックグリーン仕様で、今作では肌色をあえてメタリックグリーンに仕上げ、各部のアーマー部分にゴールド・シルバーを配色。
それぞれの部位をシャドーグラデーションを加え陰影を際立たせたバランスに仕上がっている。
久々の登場のとなったキン肉マンビッグボディ。催事限定のでしか手に入らないカラーを是非その手お楽しみ下さい！
あの人気超人も登場！ 「CMC Creative NO.EX ネメシス キン肉マンステーション限定カラー」が、キン肉マンステーション限定のメタリックグリーンカラーになってやってくる。
今作では肌部分が通常のネメシスのボディカラーリングを踏襲しつつ、各アーマー部分をゴールド・シルバー・メタリックグリーンにて、バランスよく調整した配色。
各部位に合わせて、絶妙なシャドーグラデーション塗装も加え、立体感のあるカラーリングに仕上がっている。
メタリックに仕上げたアーマーと対比した色味となっているボディのスーツもポイント。駅催事限定カラーの特別なネメシスをぜひお手元にどうぞ。
さらに、過去のイベントで毎回完売となっているキン肉マンステーション限定カラーの「CMC Creative NO.EX 悪魔将軍 3.1 キン肉マンステーション限定カラー」が復刻登場！
JRをイメージしたメタリックグリーンのボディに、黒いシャドーやシルバーのアーマーが映える限定カラー。
ゴールドに仕上げられた、3.1の特徴でもある大きく靡いた髪や、原作カラーとは異なりレッドクリアで塗装された胸部の装飾部分も大きなポイントだ。
お買い逃しされた方はこの機会をお見逃しなく！
（C）YUDETAMAGO
☆造形＆カラーが美しいフィギュアシリーズイメージをチェック！（写真17点）＞＞＞
2024年に原作45周年を迎え、同年に18年ぶりのテレビアニメ新シリーズ『完璧超人始祖（パーフェクトオリジン）編』も放送され、現在も『週プレNEWS ／ 週刊プレイボーイ』で連載中の人気漫画『キン肉マン』。
本イベントは『キン肉マン』のアパレルやフィギュア、雑貨など、さまざまなグッズが多数お取り扱いされる『キン肉マン』尽くしのイベント。
そんな本イベントにCCPJAPANからも多数の限定＆新商品がラインナップされる。会場にて販売される商品から一部の目玉商品をご紹介！
まずはSTUDIO24の協力により、プラネットマンのイベント限定カラー「CMC Creative NO.EX プラネットマン 宇宙地獄 無限の宇宙空間 Ver.」が初登場。
悪魔六騎士の一角であるプラネットマンを、宇宙地獄の名の通りに、その身に宇宙を宿したかのような「無限の宇宙空間 Ver.」として表現。
ボディには複数の色のラメを入れた、通常のラメとは異なる特殊なラメ成形を採用し、暗い宇宙に瞬く星々をイメージしている。
筋肉造形部分にもしっかりとシャドーグラデーションを入れ込み、奥行きのあるカラーリング。頭部や、腰の土星等々、各惑星部分もそれぞれの惑星毎にクリア感を残した塗装や、メタリック塗装を使い分けて加工する事で、まるで宇宙空間に数々の惑星が浮かんでいるかのような煌びやかな宇宙空間を演出している。
そして「CMC Creative NO.EX ビッグボディ 2.0 キン肉マンステーション限定カラー」もラインナップ。
JR駅催事限定のメタリックグリーン仕様で、今作では肌色をあえてメタリックグリーンに仕上げ、各部のアーマー部分にゴールド・シルバーを配色。
それぞれの部位をシャドーグラデーションを加え陰影を際立たせたバランスに仕上がっている。
久々の登場のとなったキン肉マンビッグボディ。催事限定のでしか手に入らないカラーを是非その手お楽しみ下さい！
あの人気超人も登場！ 「CMC Creative NO.EX ネメシス キン肉マンステーション限定カラー」が、キン肉マンステーション限定のメタリックグリーンカラーになってやってくる。
今作では肌部分が通常のネメシスのボディカラーリングを踏襲しつつ、各アーマー部分をゴールド・シルバー・メタリックグリーンにて、バランスよく調整した配色。
各部位に合わせて、絶妙なシャドーグラデーション塗装も加え、立体感のあるカラーリングに仕上がっている。
メタリックに仕上げたアーマーと対比した色味となっているボディのスーツもポイント。駅催事限定カラーの特別なネメシスをぜひお手元にどうぞ。
さらに、過去のイベントで毎回完売となっているキン肉マンステーション限定カラーの「CMC Creative NO.EX 悪魔将軍 3.1 キン肉マンステーション限定カラー」が復刻登場！
JRをイメージしたメタリックグリーンのボディに、黒いシャドーやシルバーのアーマーが映える限定カラー。
ゴールドに仕上げられた、3.1の特徴でもある大きく靡いた髪や、原作カラーとは異なりレッドクリアで塗装された胸部の装飾部分も大きなポイントだ。
お買い逃しされた方はこの機会をお見逃しなく！
（C）YUDETAMAGO