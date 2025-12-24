J3ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ÏµÜºê¤Î¥¨¡¼¥¹FW¶¶ËÜ·¼¸ã! ÆÀÅÀ²¦¤È¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤â¼õ¾Þ¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï24Æü¡¢º£µ¨J3¤Ç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ëºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ê¤É¤Î³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡J3ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢34»î¹ç25¥´¡¼¥ë¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤ÎFW¶¶ËÜ·¼¸ã¡£ÆÀÅÀ²¦¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï4°Ì¤ÇJ2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¶¶ËÜ¤ò·ç¤¤Ê¤¬¤é¤â²÷¾¡¤ò¼ý¤á¡¢½é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢J3¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤ò´Þ¤à6¥¯¥é¥Ö¤«¤éÁª½Ð¡£¤³¤³¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¶¶ËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢11Ì¾Á´°÷¤¬J3¤Ç¤Î½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¶¶ËÜ¤ÏJ¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¤½¤·¤ÆMVP¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢½ë¤¤Æü¤â´¨¤¤Æü¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô
¢£ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ(J3)
FW¶¶ËÜ·¼¸ã(¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê) ½é¼õ¾Þ
¢£¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó(J3)
GKÂçÀ¾¾¡ù¦(¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í) ½é¼õ¾Þ
DFÌ¬ÅÄ¹Âç(¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í) ½é¼õ¾Þ
DF¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á(ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£) ½é¼õ¾Þ
DFÄÔ²¬Í¤¿¿(¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£) ½é¼õ¾Þ
MF¾ëÄê´´Âç(Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC) ½é¼õ¾Þ
MF²¬ÄíÍµµ®(ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£) ½é¼õ¾Þ
MFÀ¾Ã«ÏÂ´õ(¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô) ½é¼õ¾Þ
MF±üÂ¼¹¸»Ê(¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê) ½é¼õ¾Þ
FWß·¾åÎµÆó(¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í) ½é¼õ¾Þ
FWÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì(ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£) ½é¼õ¾Þ
FW¶¶ËÜ·¼¸ã(¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê) ½é¼õ¾Þ
¢£ÆÀÅÀ²¦(J3)
FW¶¶ËÜ·¼¸ã(¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê) ½é¼õ¾Þ
¢£ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ(J3)
FW¶áÆ£·Ä°ì(¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC) ½é¼õ¾Þ
Âè7Àá 3·î30Æü(Æü) µÜºêvs.¼¯»ùÅç(¤¤¤Á¤´) 90+8Ê¬
¢£Í¥¾¡´ÆÆÄ¾Þ(J3)
º£ÌðÄ¾¾ë(ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£) ½é¼õ¾Þ
¢£Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ(J3)
ÀÐºê¿®¹°(¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í) 2²óÌÜ
¢£¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¾Þ(J3)
Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¢ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¢¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC
¢¨È¿Â§¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤½ç¤ËµºÜ
¢£¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¸Ä¿Í¾Þ(J3)
GKº´Æ£µ×Ìï(FCÎ°µå) ½é¼õ¾Þ
DF¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á(ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£) ½é¼õ¾Þ
DF½©»³ÂóÌé(FCÂçºå) ½é¼õ¾Þ
¡¡J3ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢34»î¹ç25¥´¡¼¥ë¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤ÎFW¶¶ËÜ·¼¸ã¡£ÆÀÅÀ²¦¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï4°Ì¤ÇJ2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¶¶ËÜ¤ò·ç¤¤Ê¤¬¤é¤â²÷¾¡¤ò¼ý¤á¡¢½é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢J3¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤ò´Þ¤à6¥¯¥é¥Ö¤«¤éÁª½Ð¡£¤³¤³¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¶¶ËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢11Ì¾Á´°÷¤¬J3¤Ç¤Î½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ë¡£
°Ê²¼¡¢³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô
¢£ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ(J3)
FW¶¶ËÜ·¼¸ã(¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê) ½é¼õ¾Þ
¢£¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó(J3)
GKÂçÀ¾¾¡ù¦(¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í) ½é¼õ¾Þ
DFÌ¬ÅÄ¹Âç(¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í) ½é¼õ¾Þ
DF¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á(ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£) ½é¼õ¾Þ
DFÄÔ²¬Í¤¿¿(¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£) ½é¼õ¾Þ
MF¾ëÄê´´Âç(Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC) ½é¼õ¾Þ
MF²¬ÄíÍµµ®(ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£) ½é¼õ¾Þ
MFÀ¾Ã«ÏÂ´õ(¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô) ½é¼õ¾Þ
MF±üÂ¼¹¸»Ê(¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê) ½é¼õ¾Þ
FWß·¾åÎµÆó(¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í) ½é¼õ¾Þ
FWÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì(ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£) ½é¼õ¾Þ
FW¶¶ËÜ·¼¸ã(¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê) ½é¼õ¾Þ
¢£ÆÀÅÀ²¦(J3)
FW¶¶ËÜ·¼¸ã(¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê) ½é¼õ¾Þ
¢£ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ(J3)
FW¶áÆ£·Ä°ì(¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC) ½é¼õ¾Þ
Âè7Àá 3·î30Æü(Æü) µÜºêvs.¼¯»ùÅç(¤¤¤Á¤´) 90+8Ê¬
¢£Í¥¾¡´ÆÆÄ¾Þ(J3)
º£ÌðÄ¾¾ë(ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£) ½é¼õ¾Þ
¢£Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ(J3)
ÀÐºê¿®¹°(¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í) 2²óÌÜ
¢£¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¾Þ(J3)
Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¢ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¢¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC
¢¨È¿Â§¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤½ç¤ËµºÜ
¢£¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¸Ä¿Í¾Þ(J3)
GKº´Æ£µ×Ìï(FCÎ°µå) ½é¼õ¾Þ
DF¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á(ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£) ½é¼õ¾Þ
DF½©»³ÂóÌé(FCÂçºå) ½é¼õ¾Þ