¡Ö¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¡×½ªÎ»¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë
¼ä¤·¤¤¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¡£
NEC¤Î¤ª¥µ¥ë¥¥ã¥é¡¢¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¤¬2026Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1991Ç¯¤«¤éNEC¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¡£NEC¤¬»ö¶È¤ò¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤«¤éË¡¿Í¸þ¤±¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤µ¤»¤ëÃæ¡¢´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¤È¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤Ç¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬½ªÎ»¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º²û¤«¤·¤¤¡Ä¡ª
¡Ö¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¡£¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¡£NEC¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÊCM¥Õ¥ì¡¼¥º¤È°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥¶¡¼¥ë¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ä¤À¤ó¤´3·»Äï¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëº´Æ£²íÉ§»á¤Ç¤¹¡£
½ªÎ»¤Þ¤Ç1Ç¯¤ÈÍ±Í½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
½ªÎ»¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ê¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¡Ë¤Þ¤À¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¤¬¸½Ìò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡ª Åö»þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë²û¤«¤·¤Î¥¥ã¥é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢2025Ç¯¤Ë²£ÉÍÈþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Öº´Æ£²íÉ§Å¸¡×¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¤ò¸«¤Æ°ì½Ö¤ÇÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿5ºÐ¤ÎÌ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÎ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ÄÇ°¡Ä¡£
Source: NEC, »þ»öÄÌ¿®