ラブホ辞任の小川晶前市長が「vs.山本一太群馬県知事」との代理戦争でみせる“ジャンヌダルク作戦”

ボランティアを中心としてドブ板選挙

“ラブホテル面談”報道で辞職した前橋市の小川晶前市長（43）が、出直し市長選（’26年１月５日告知、12日投開票）に立候補することを表明した。

小川氏は12月17日に動画をアップし

「前橋に新しい流れを作ってきたにもかかわらず、私の不祥事によって、その流れを止めてしまいました。リーダーとして本当に情けないし、申し訳ないと思っています」

と謝罪。その上で

「私の人生をかけて、前橋市政にチャレンジしたい。その気持ちを新たにしました」

と決意を述べた。

小川氏をめぐっては、９月に市の男性職員と複数回にわたり市内のラブホテルで面会していたことが発覚。面会場所として不適切であることは認めたが、男女の関係は頑なに否定した。

この件について取材を続ける地元紙記者に話をきいた。

「その後、市議会が不信任決議案を提出する方針であることを示すと、小川氏は辞職。“学歴詐称疑惑”の田久保真紀前伊東市長（55）と違い、市議会を理不尽に解散しなかったことが唯一の救いでした」

とはいえ、世間の逆風はいまも厳しい。勝算はあるのか――。

前出の記者は

「再出馬にあたり、小川氏は市内で集会を複数回開き、支持者のつなぎ止めを図っていた。意外にも温かいエールをかけてもらったそう。組織の力は借りず、ボランティアを中心とした陣容でドブ板選挙に徹するようだ」

と語る。

来年の市長選には現時点で自民党系２会派が支援する弁護士の丸山彬氏（39）、共産党推薦の元市議・店橋世津子氏（64）が立候補を表明している。戦前予想では、小川氏と丸山氏の一騎打ちになる可能性が高い。

その丸山氏を全力応援するのが、山本一太群馬県知事（67）だ。

ラブホ面会疑惑が報じられる前から、山本知事は小川氏と折り合いが悪く、報道後は再三に渡り“口撃”してきた。

10月には小川氏がホテルに入る動画を見て、ブログで考察を開始。

〈眼鏡をかけ、屈むようにして車に乗り込む市長の顔が、かなり鮮明に映っている場面もある！〉

また男性が注意深く見回しながら先に出て車のドアを開け、小川氏を迎え入れる様子が映し出されていることについて

〈あれ？ 記事が公開された直後の記者会見で、小川市長は、『私が眼鏡やマスクをしていたとか、車に乗り込む時に相手がドアを開けて乗り込んだというのは違う！』と言っていなかったっけ?!（苦笑）あの発言はウソだったのか?!〉

などと長文でネチネチとやった。

ネチネチと小川氏を“口撃”する山本知事

参議院議員時代から山本氏をよく知る永田町関係者は、本サイトの取材に対し

「一太先生は非常に頭が切れる方で、能弁でした。議論をしていても『あなたはこう思っていますよね』と言って、先を制するような話し方をしていた。つけ入る隙を作らないタイプですが、逆にいえば攻撃されることをすごく嫌う印象ですね。今回、小川前市長は群馬県議員時代から、一太先生とは対立する立場だった。それだけに、知事のお膝元である前橋市には、自分の気心の知れた人を市長にしたい。小川前市長を攻撃しているのも、そういう気持ちの表れでしょう」

と話す。

山本氏の気持ちも分からないでもないが、やりすぎると立場的上位者による“イジメの構図”に見えかねない。そしてその展開を誰よりも望んでいるのが、当の小川氏だ。

「実は山本知事の“ネチネチ攻撃”を食らい、小川氏に同情が集まりつつある。ユーチューブ上でも山本知事をアゲて、小川氏をサゲる動画が不自然なほどアップされている。小川氏陣営としては『圧力と戦うジャンヌ・ダルク』のイメージで選挙戦に臨みたいようだ」（地元テレビ局関係者）

表向きは耐え忍ぶ小川氏。だが、マスコミをシャットアウトした集会では支持者から

「山本知事の発言はセクハラだ」

と声が上がると、

「私の周りにも知事の発言は『おかしい』と言う人がいる」

と返す場面もあったという。

出直し選は「小川氏vs.丸山氏」ではなく、「小川氏vs.山本知事」の“代理戦争”の様相を呈している。現時点で組織票を持つ丸山氏が有利とされているが、選挙はフタを開けてみるまでわからない。

「選挙の結果は民意。その大原則に従うと、万が一、小川氏が再選した場合、今度は山本知事の対応が問われることになる。同知事はかねて小川氏とは『信頼関係がない』という理由で面会することなく、邪険に扱ってきた。しかし小川氏が当選となれば、それは民意ですから、対応を改めなければならない。県と前橋市の意思疎通が図れなければ、影響を受けるのは市民ですから」

とは全国紙政治部記者。前橋市民はどのような審判を下すか――。