ママが使っているアプリ・ネットサービスランキング2025
本企画は、その年の1年間で最もママに使われた、アプリ・ネットサービスを確認できる調査で、2013年より12年連続で実施しています。
また、2023年度版（2023年11月20日〜12月7日調査）、2024年度版（2024年11月21日〜11月28日調査）との利用率の比較を行い、ママが利用するアプリ・ネットサービスの変遷を比較できるようにしております。
調査は、ママスタユーザーに対してインターネットアンケートを実施し、各ジャンルの代表的なアプリ・ネットサービスの中から「一週間に一回以上使っている」ものを選択する形式（複数選択可）としました。サービスごとの選択数の合計を調査母数で割り、その値を「利用率」として算出し、ママ達が生活の中でどのようなアプリ・ネットサービスを日常的かつ定期的に使っているのかをわかりやすく一覧にしております。
・調査対象 ：子育て世代の女性 n=1,143件
・調査エリア：全国
・調査期間 ：2025年12月1日〜12月8日
ママが使っている「アプリ・ネットサービスランキング2025」発表！
LINEが12年連続トップ！Threadsも昨年より利用者が増加！
育児中のママたちが最も利用しているアプリは、12年連続で「LINE」（92.8%）が1位という結果になりました。
今年も2位は「Yahoo!」（71.2%）、3位「YouTube」（62.6%）4位「Instagram」（60.8%）の順で続き、日常的な情報収集に役立つツールが上位を独占。
2023年からサービスを開始した「Threads」は、テキストベースで手軽に投稿できるからか、2024年の11.6％から今年は20.0％と利用者を伸ばしています。
過去3年分の利用率の推移（過去3年分の比較が可能なサービスのみ）
漫画アプリの利用者が50％に迫る勢いで成長中！
YouTubeとInstagramは2023年から比べるとやや減少したものの、今年もシェア率60％以上と安定した数値をキープ。一方、全体でも5位に位置する漫画アプリ（LINEマンガ、ピッコマなど）は、2023年の31.2%から2025年は48.1%と50％に迫る勢いで年々着実に数値を伸ばしています。漫画アプリは、現代のママたちの気分転換や癒しのツールとして、日常生活のなかにしっかりと溶け込んでいるようです。
ママのAI搭載サービス利用率2025
58.2%がAI搭載サービス未利用だが、昨年より利用者は大きく増加
ママたちにAIを搭載したサービスの利用率を聞いたところ、「まったく利用したことがない」と回答した人が58.2%と最も多い結果になりました。ただ、2024年度に比べ「よく利用する」と回答したママは、2.2％から12.6%とジャンプアップ。「何度か利用したことがある」も、2024年の14.0%から26.0％に増加しました。全体ではAI未利用のママが多いものの、AIに関連するサービスは日常生活のなかで少しずつ浸透していっているのが伺えます。
ママたちがおすすめするAIサービスは？気になる活用方法も
AIを活用しているママにおすすめのサービスを聞いたところ、「chatGPT」や「Gemini」は仕事で利用する点でおすすめするママが多く見られましたが、
『レシピ検索に使える。献立を立てるのに良い』
『子どもの宿題などで大活躍』
と日常生活で役立てているママの声も。なかには、
『疲れたときに話しかけると癒しの言葉をくれる』
『なんてことない会話にも付き合ってくれるし、困ったことへの提案も細やか』
とAIに癒されているママもいました。最近ではAIが忙しいママたちの悩みや課題を解決したり、ときには疲れた心を癒したりと、AIの存在が日常の支えになっている方も増え始めているのかもしれませんね。
※一部名称などは一般に各社の商標または登録商標です
ママスタでは、ママ達がどのようにアプリ・ネットサービスを活用しているかについて、今後も定期的に調査を行なってまいります。