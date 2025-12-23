Da-iCE『CDTVライブ！ライブ！』で「ノンフィクションズ」披露！大野雄大のサンタコスに大反響

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Da-iCEが、12月22日に放送された『CDTVライブ！ライブ！クリスマス年間ランキングFes.』に出演した。

■大野雄大＆花村想太は「ディズニークリスマスメドレー」にも出演

Da-iCEは、東京・豊洲の都内最大級BBQ施設であるキラナガーデン豊洲から生中継で出演。2025夏の高校野球応援ソング/熱闘甲子園テーマソングとして話題となった「ノンフィクションズ」を披露した。

クリスマスというテーマに合わせ、大野雄大はトナカイに乗ったサンタクロースのコスプレで登場し、笑いをとる場面も。力強い歌唱とエネルギッシュなパフォーマンスで番組を一気に盛り上げた。

さらに21時台の番組企画「ディズニークリスマスメドレー」には、ボーカルの大野・花村想太が出演。花村は、仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）とのコラボで「美女と野獣」を、大野は、宮野静（CANDY TUNE）とのコラボで「ホール・ニュー・ワールド」を披露し、一夜限りとなるスペシャルコラボレーションで視聴者を魅了した。

出演後のSNSでは、「サンタコスで面白いのに、パフォーマンスと歌に相変わらず引き込まれました！」「Da-iCEらしいユーモア溢れるノンフィクションズだった！」「ディズニーメドレーで、Da-iCEの圧倒的な歌唱力を見せつけられた！」と、数々の声が寄せられ大きな反響があった。

■『Da-iCE DAY 2025 DAY3』ダイジェスト映像公開

また、1月14日にリリースされるアルバム『TERMiNaL』に映像として収録される『Da-iCE DAY 2025 DAY3』 のダイジェストが公開となった。

『TERMiNaL』には、「スターマイン」や「I wonder」をきっかけにDa-iCEを知ってくれたあらたなファンに、Da-iCEをより知ってもらうための“入口”と位置付けた『EntranCE Tour』を経て、次なるステージへと歩み出す“再出発点”とし、これまで積み重ねてきた経験と進化を胸にあらたな未来へと飛び立つ意思が込められている。

楽曲は、和田アキ子をフィーチャリングに迎えたダンスナンバー「FUNKEYS」や、テレビ朝日系ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』主題歌「Black and White」、2025夏の高校野球応援ソング/熱闘甲子園 テーマソングとして話題となった「ノンフィクションズ」など、これまでリリースした楽曲の他、「TERMINAL」「OLD meets NEW」「Try&Groove」「ララバイの前に」「That you know?」「Past days」の新曲6曲含む全12曲を収録。

今作もメンバーそれぞれが楽曲制作に携わり、さらにはユニット曲というあらたな挑戦も取り入れている。

■リリース情報

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『TERMiNaL』

■関連リンク

Da-iCE OFFICIAL SITE

https://da-ice.jp/

■【画像】Da-iCEアーティスト写真