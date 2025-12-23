「SNS禁止」のオーストラリアで、じつは「アナログ回帰」など起きていなかった…日本の「読書家」ほど気づかない「無自覚な差別」の正体

オーストラリアといえば、急速に普及したデジタルデバイスやソーシャルメディアがもたらす若年層への悪影響――学力低下、集中力の欠如、メンタルヘルスの悪化――を食い止めるため、世界でも類を見ないほど厳格な「デジタルデトックス政策」や法的規制を導入しつつある。

2023年から2025年にかけ、オーストラリア全土の学校でスマートフォン持ち込み禁止が実施された。

さらに2024年11月、オーストラリア連邦議会は「Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024」を可決した。これは16歳未満の子供がFacebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X（旧Twitter）などのソーシャルメディアのアカウントを持つことを禁止するものだ。プラットフォーム企業には違反した場合、最大4950万豪ドル（約50億円）の罰金が科される。

しかし、この動きを「アナログ回帰」と見たり、日本でさかんになっている「デジタル教科書批判」に通底する動きとみなすのは、あまり生産的ではない。

オーストラリアでは教育課程におけるデジタルデバイス、メディアの活用には巻き戻しが起こっていないからだ。

オーストラリアで広がる「用途の線引き」

むしろオーストラリアはReadingの概念を、テキスト中心の伝統的なリテラシーから、音声、映像、デジタル空間を統合した「アクセシブル」「マルチモーダル・リテラシー」「ハイブリッドメディア」への移行を国家レベルで推進している。

政治家や官僚たちは「教育的なデジタル利用」と「娯楽的なデジタル消費」に線を引き、前者はこれからの時代に不可避なものとして推し進めつつ、後者による害を抑制しよう、としている。学校では、スマートフォンは「注意を散らすデバイス」として排除される一方、iPadやChromebookなどは「学習用デジタルデバイス（ラップトップ、タブレット）」は活用が推奨されているのである。

もちろん現実的には「教育」と「娯楽」の境界はあいまいだ。教員や司書、子ども・若者は不便を漏らしてはいる。とはいえ概念的には「教育で使うもの」と「個人で使うもの」を分けている。欧米ではもともと「勉強のための読書」と「楽しみのための読書」（自由読書）を分けつつ、ともに促進するという考えがある。そういう思考法の延長ととらえれば、とくにふしぎはない。

オーストラリアでは、教育の時間と個人の自由時間、あるいは人生のなかで「大人として自分の責任で生きる時期」と「一定の制約のなかで保護されるべき時期」を分けようとしている。

日本人からすると「ほんとうに自由主義の国、資本主義の国でそんなことやっていいの？」と思うだろうが、日本では「デジタルかアナログか」「自由放任か、規制か」をゼロかイチかで考える議論が多すぎる。もう少し適切に切り分けて考える訓練（概念）が必要だろう。

ヴィジュアル・リテラシー、マルチモーダル・リテラシー教育

教育空間における学習用デバイスの使いかたは「拡張された読書（観）」に基づいている。

全国共通のカリキュラム開発を行う中核組織であるオーストラリア・カリキュラム評価報告局（ACARA: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority）は、英語（English）の学習領域において、生徒が読み解くべき対象を「テキスト」と総称し、その定義を拡張している。

テキストはコミュニケーションの手段を提供するものである。

テキストには、書かれたもの、話し言葉によるもの、視覚的なもの、マルチモーダルなものがあり、印刷物の形態もあればデジタル／オンラインの形態のものもある。

マルチモーダル・テキストは、映画やコンピュータによるプレゼンテーション・メディアに見られるように、言語と視覚イメージ、サウンドトラック、音声など他の伝達手段を組み合わせたものである。

テキストには、あらゆる形態の拡大・代替コミュニケーションが含まれる。

たとえば、身振り、サイン、実物、写真、絵記号、ピクトグラム、点字などである。

（Australian CURRICULUM"F-10 curriculum"Keyideasの"Texts"より）

そしてカリキュラムで身につけるべきリテラシーは

・Text…話し言葉、書き言葉、視覚的、マルチモーダルなテキストを扱う力

・Word…語彙とスペルをつづる力

・Grammar…文の構造を理解し、単語を活用し、意見や見解を表明する力

・Visual…静止画、動画、グラフ、表、地図などのグラフィック表現

と分類されている。

「ヴィジュアル・リテラシー教育」の具体例

具体的にどんなヴィジュアル・リテラシー教育が行われているのか。

オーストラリアは連邦制をとっており、憲法上、学校教育の具体的な運営権限と責任は連邦政府（国）ではなく、各州・準州の政府にある。

たとえば州内の公立学校制度全体を直接管轄・運営する政府機関政府機関であるニューサウスウェールズ州教育省（NSW Department of Education）が提供しているビジュアル・リテラシーに関するデジタル学習教材のシラバスを見てみよう。

ここでは写真、広告、コミックや絵本のようなビジュアル表現が受け手にどんな技法を用いて効果的に意味を伝えているのか、ステレオタイプな表現の問題点などを教えているのみならず、それらを実際につくってみることも含まれている。

さらに、ニュージーランドで創業され、オーストラリアの中等学校（中学・高校）の半数が導入しているオンライン・デジタル教育プラットフォーム企業Education Perfectの提供サービスを見ると、マルチモーダルなテキスト提供とリテラシー学習が行われているのがわかる。まずテキストとしては

・視覚的テキスト：画像、広告、ポスターなど

・音声・視聴覚テキスト：演説（スピーチ）、演劇（ドラマ）、映画

・デジタル・テキスト：ウェブサイトやデジタルメディア

が対象となる。

アウトプットする力も求められる

そして読み解く力を身につけるだけでなく

・視覚と言語…広告・ポスター、ストーリーボード（絵コンテ）、グラフィックノベル

・音声と言語…ポッドキャスト、詩の朗読、スピーチ・演説

・パフォーマンスと映像…演劇の録画、Vlogやニュースリポート

・複合的なデジタルテキスト…画像やリンク、動画を埋め込んだウェブサイト

のアウトプットが求められる。

たとえば映画のシーン分析では、登場人物の台詞（言語）、カメラアングル（視覚）、音楽（聴覚）、俳優の演技（身体）がどのように組み合わされて特定の感情やテーマを伝えているかを論じることが求められる。

また、社会科の授業でオーストラリアの歴史――囚人流刑やゴールドラッシュ、戦争など――を描いたグラフィックノベルが補助的なツールとして使用されることもある。

たとえばDr Di Laycockの"Pilgrims in a foreign land: Teachers using graphic novels as classroom texts" に実際に教材として使った際の体験と注意点が書かれているほか、司書教諭や図書館のサイトでも教室や課外学習でのグラフィックノベル利用についていくつも記事が書かれている。

学習まんがを子どもが勝手に読むのではなく、授業で読むことを通じて、文字だけでは伝わりづらい当時の生活様式や人々の感情を伝え、歴史的事実を共有していく効果がある。

進む「読み聞かせのデジタル化」

オーストラリアの初等教育のカリキュラムにおける「話す・聞く・読む・書く」スキル育成を目的とした「聴く読書」と「見る読書」の融合プラットフォーム「Story Box Library」では、読み聞かせのデジタル化が行われている。

絵本のページを示しながら、読み手が朗読を行う様子が映像として配信されている。読み手には俳優、コメディアン、作家、ミュージシャンが起用され、感情表現とジェスチャーを伴うストーリーテリングが受け手に提供される。

デジタル配信をしていることを除けば、日本でも1990年代ころから未就学児〜小学生向けの読書推進現場では「ただ読む」にとどまらない読みきかせは、徐々にさかんになってきたものである。オーストラリアではさらに手話付きの動画、字幕対応など、あらゆる子どもがアクセスできる環境構築に注力している。

日本では「字を目で（黙って）読む」という黙読、視覚という単一のモダリティを用いて文字情報を扱うことが至上の読書とされがちだ（場合によってはさらに「もってまわった文章を正確に理解すること」「なるべく早く文字情報を処理できること」が加わる）。それは近代に特有の価値観である。

オーストラリアでは、これらのマルチモーダル・リテラシー教育は、アボリジナルやトレス海峡諸島民といった先住民族の文化と接続されている。彼らは文字を持たず、歌、踊り、砂絵、そして土地そのものを「読む」ことで、口承によって知識、文化を継承してきた。

アナログ＋デジタル、かつ、先住民のマルチモーダル・リテラシーの再興でもある

先住民の子どもに対しては、その文化と現代的なデジタルメディアをむすびつけたエデュテック企業、Indigital社のプログラムなどが全国の学校で展開されている。たとえば、

（１）生徒たちは地元の先住民コミュニティの長老から土地に伝わる物語や歴史、生態学的な知識を直接聞き取る

（２）聞き取った物語を元に、生徒たちは教育版MinecraftやAR（拡張現実）作成ソフトを用いて3Dキャラクターやオブジェクトを制作

（３）完成した作品はGPS情報とともに特定の「場所」に紐付けられる。ARアプリを通じてスマートフォンやタブレットをかざすと、その場所で長老の語りやキャラクターのアニメーションが出現する

といったものだ。

またこうした教育の一部は、非先住民の子どもたちに対しても国定カリキュラム（ACARA）の優先事項（Cross-curriculum priorities）として位置づけられている。

たとえばACARAでは学ぶべき「文学分野」として、

オーストラリア先住民の口承による物語の伝統や文学、幅広いオーストラリアの作家による古典文学と現代文学、そしてアジアを題材とした作品を含む世界文学が含まれる。生徒は短編小説、詩、散文、演劇、短編映画などのテキストを作成する。

を挙げている。

ここには明確に西洋的な「文字で書かれたテキスト（書物）」中心のリテラシー観への批判と反省があり、口承あるいは土地そのものをテキストとして読み解く先住民の価値観・世界観の現代的な解釈、再興がある。

集中をさまたげるスマホの通知、メンタルヘルスを悪化させるSNSとは分けるべき

筆者は、デジタルデバイスや一部アプリの利用制限に関しては、環境の影響を受けやすい未成年に対しては一定行う動きがあるのも理解はできる。どのくらい注意力やメンタルヘルスに悪影響があるのかは専門家のあいだでもまだ議論が続いているものの、影響力が大きい可能性もあるのであれば、国レベルでなくても学校や家庭では、説明と対話のもとで多少は制約を設けていいと思っている。

しかし、教育で採用されるテキストおよびリテラシー教育が「アクセシブル」「マルチモーダル」「ハイブリッドメディア」に向かうことは避けがたい。多少揺り戻しがあるにしても、完全に「紙の教科書」だけの時代に回帰することはないし、そうすべきでもない。

デジタル教材の利用を見直すとしたスウェーデンでさえ、読み上げやフォント・文字の大きさの調整ができ、場合によってはグラフィックノベルなどビジュアル表現をともなって提供されるアクセシブルな教材の提供をやめるという話にはなっていない。むしろそれらの提供は「基本的な人権」であるとみなされている。「聴く読書」も本物の読書である、という思想が世界でもっとも進んでいるのは北欧諸国だ。

日本におけるディスレクシア研究・臨床の第一人者である宇野彰らによる論文 “Relationship between reading/writing skills and cognitive abilities among Japanese primary-school children: normal readers versus poor readers (dyslexics)”（日本の小学生における読み書き障害の出現率）によれば、日本の大阪府と鳥取県の小学生（計8826名）を対象とした調査の結果、

・かな文字の読字障害（読みの困難）：0.2%

・漢字の読字障害：6.9%

・漢字の書字障害（書きの困難）：6.0%

だったとしている。

漢字の読み書きが苦手な人たちは全人口の6〜7％（15人に1人くらい）いる。

一方、文化庁「国語に関する世論調査」などを見ると、月に書籍を7冊以上読む多読者は青年以上の全世代で2〜3％（30〜50人に1人くらい）しかいない。

後者に多い「文字を中心に書かれた、紙のテキスト（本、教科書）」至上主義者、読書強者たちは、無自覚な差別主義者であり、西洋近代主義のtoxicな部分を21世紀になってもまき散らしているということに、早く気づくべきである。

こちらの記事もオススメ＜「スマホのせいで若者の読書離れ」は真っ赤な嘘…じつは子どもたちは「紙の本」を意外なほど読んでいる「衝撃の実態」＞

【もっと読む】「スマホのせいで若者の読書離れ」は真っ赤な嘘…じつは子どもたちは「紙の本」を意外なほど読んでいる「衝撃の実態」