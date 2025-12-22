マクドナルド×ハッピーターン、夢のコラボ再び！ 甘じょっぱい「シャカシャカポテト」登場
日本マクドナルド（東京都新宿区）が、亀田製菓（新潟県新潟市）のロングセラー商品「ハッピーターン」の味わいを「マックフライポテト」で再現した、「シャカシャカポテト ハッピーターン味」を12月29日から期間限定で発売します。
味の再現にこだわり
ハッピーターンは1976年に誕生し、2026年に50周年を迎えます。「シャカシャカポテト ハッピーターン味」はマックフライポテトに味付けをして、シャカシャカ楽しみながらおいしく味わえる「シャカシャカポテト」史上初となる企業コラボレーションとして、2024年12月に初登場。発売直後から大きな反響を呼び、想定を上回るスピードで販売終了となったことから、今回の復活販売が決まりました。
同社は「マックフライポテトを食べながらも、ハッピーターンを食べているような“味の再現”にこだわりました。ハッピーターンの風味を再現するために、米菓である『ハッピーターン』そのものの味わいを感じていただけるよう、お米の生地が焼きあがった風味も含めた味わいに仕上げたことが、開発のこだわりです」とアピールしています。
価格は、ポテト単品や「バリューセット」に、プラス40円〜（税込み）。全国の店舗（一部店舗を除く）で、2026年2月初旬まで販売予定です。
また、1000円分の「マックカード」が当たる「もうすぐハッピーターンシャカポテ復活」キャンペーンと「超幸せになろうハッピーターンシャカポテ」キャンペーンが、同社の公式「X」アカウントで実施されます。