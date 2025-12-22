白血病を公表したタレントでモデルのネイボール（35）が22日までに自身のブログを更新。体調の異変を報告し、その不安な胸中を吐露した。

「インフルエンザ疑惑」のタイトルでブログを更新したネイボール。「白血病の治療中なのに、どうも体調がいつもと違う。寒気、だるさ、頭痛。『これ…インフルエンザじゃない？』そんな不安が頭をよぎりました」と、体調不良に悩まされていることを明かした。

「ふと気になったのが、『タミフルって、今の自分でも飲めるのかな？』治療中だからこそ、何でも自己判断はできないし、余計に怖くなります」

そしてマスク姿で額に手を当てて横になる写真とともに、「正直、今日はもう色々限界です。気合いでどうにかなる感じでもなくて、身体が『もう休め』って言ってる気がしました」と弱気をのぞかせ、「今日は考えるのをやめて、とりあえず横になります」と不安な心を押し殺していた。

ネイボールは日本人と米国人の両親を持ち、サッカーブラジル代表・ネイマールのそっくりさんとして話題に。元AKB48・川崎希の夫で、タレント・アレクサンダーの付き人をしていたこともあった。バラエティー番組やCMにも出演し、最近は動画クリエイターとしても活動している。2024年1月に白血病を公表した。闘病中に不妊治療を行い、今年1月には第1子女児が誕生している。