¡Úµð¿Í¡ÛàÉ¡Â©¥×¥ó¥×¥ó¼ç¾á´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Ë¤â¤¦ÊÑ²½¡©¡Ö°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤È¹¥ÂÐ¾È
¡¡¿·µì¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î°ã¤¤¤Ï¡Ä¡£µð¿Í¤Ï´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬Âè£²£±Âå¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¡ÖÁ´°÷¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤ÎÁÀ¤¤¤«¤é¼ç¾À©ÅÙ¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¡£²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£°£²£´Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢´ßÅÄ¤Ï¤É¤ó¤Ê¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤à¤Î¤«¡£²¬ËÜ¤Ï¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Åö½é¡¢ÍýÁÛÁü¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤â¤ó¡£°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¼«Í³¿Í¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¡££²Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¸å¤Ç¤µ¤¨¡Ö¡ÊÌçÏÆ¡ËÀ¿¤¬¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌò³ä¤Ë¤ÏÌµÆÜÃå¤Ç¡¢¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ²¿¤«¤òÀâ¤¯¤è¤ê¤ÏÇØÃæ¤Ç¼¨¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»ëÌî¤Ï¹¤¯Ãç´Ö»×¤¤¡££²£²Ç¯¤Ë¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÀª¤Ë¤Ï¤Í¤À¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÂ£¤ê¡¢Ãæ»³¤¬½éÂÇÅÀ¤ä½é¤á¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤â¡ÖÎéÅÔ¡£Â¡¢²¿¥»¥ó¥Á¤ä¤Í¤ó¡£Æ±¤¸¤ä¤«¤é¤¢¤²¤ë¤ï¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ç·¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤µ¤¸¯¤¤¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î´ßÅÄ¤Ï½¢Ç¤È¯É½»þ¤Ë¡Ö¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áª¼êÆ±»Î¤Ç¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿Êý¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÁª¼ê¤À¤±¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤¿Ãæ¤ÇÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°ì»þ´ü¡ÖÉ¡Â©¥×¥ó¥×¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö´ßÅÄ¤¬¼ç¾¤Ê¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÏàÉ¡Â©¤¬¹Ó¤¤¥Á¡¼¥àá¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£Åê¼ê¤Î°ì¿Í¤â¡Ö°Õ¸«¤ò¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤»¤º¡Ø¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡£¤À¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤À¡£
¡¡´ßÅÄ¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ìÃæ¡£µï¹ç¤ï¤»¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¡¢Á°¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤ÈËÍ¤¿¤Á¤È²ñÏÃ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÑ²½¤ò´¶¤¸¼è¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÂÐÏÃ·¿¤ÎàÉ¡Â©¥×¥ó¥×¥ó¼ç¾á¤Ï²¬ËÜ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£