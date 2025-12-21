¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤¹¤®¡×¡Ö¶Ã¤¤¬¾¡¤ë¡×¿À¸Í¤Î¥×¥í2Ç¯ÌÜMF»³ÆâæÆ¤¬¸µ½à¥ß¥¹ÀÄ»³¤È·ëº§
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎMF»³ÆâæÆ(23)¤¬21Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@yamauchi_kakeru)¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëµÜùõÍÕÉÄ¤µ¤ó(24)¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âçºß³ØÃæ¤Ë¡Ö¥ß¥¹ÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2022¡×¤Î½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡»³Æâ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»³ÆâæÆ¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹µÜùõÍÕÉÄ¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¿¥¥·¡¼¥É¤È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£·ëº§¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤äº£¸å¤Î·è°Õ¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤âÁ°¸þ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¤Èà½÷¤È¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤È¤³¤ì¤«¤éÀè¤â°ì½ï¤Ëµï¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Æü¤¬·Ð¤Ä¤Û¤É¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖËÍ¼«¿È¤Þ¤À¤Þ¤À¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÌ¤½Ï¤Ç¤¹¤·¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤È°ì½ï¤Ëµï¤Æ¤¯¤ì¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà½÷¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é°ìÀ¸¤«¤±¤Æ¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶Ã¤¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤ëæÆÁª¼ê¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¹¹¤Ê¤ë³èÌö´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤Î»³Æâ¤Ï¿À¸ÍU-18¤«¤éÃÞÇÈÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤Ë¿À¸Í¤Ø²ÃÆþ¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï10»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×2»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
