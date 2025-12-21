J1神戸のMF山内翔（23）が21日、自身のインスタグラムを更新。インフルエンサーの宮粼葉苗と結婚したことを報告した。

山内は「この度、山内翔はかねてよりお付き合いさせていただいております宮粼葉苗さんと結婚いたしました」と報告。

「どんな時も前向きで明るい彼女といられる時間が自分にとってかけがえのない時間になっています。そんな彼女とこれから先も一緒に居られればと思うことが日が経つほどに強くなりました」と宮粼への思いを記した。

「僕自身まだまだサッカー選手としても未熟ですし、人間としても足りないことだらけです。そんな自分と一緒に居てくれる選択をしてくれた彼女には本当に感謝してもしきれないし、これから一生かけて幸せにしたいと思います。まだまだ未熟な2人ですが、これからも温かく見守って頂ければ幸いです」と呼びかけていた。

2002年1月6日生まれ、京都府京都市出身の山内は、神戸下部組織、筑波大を経て24年より神戸に入団。同年3月30日に行われたJ1リーグ札幌戦で途中出場しプロデビュー。同年4月の町田戦でJリーグ初得点を挙げた。2025年シーズンはJ1リーグ10試合、ルヴァン杯2試合、天皇杯4試合に出場した。