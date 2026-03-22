法人税など約1億5700万円を脱税した罪に問われている、実業家でインフルエンサーの宮崎麗果（本名：黒木麗香）被告（38）の初公判が3月18日午前11時、東京地方裁判所で開かれた。宮崎被告の経歴についてスポーツ紙記者が明かす。【写真】ピンヒールにスーツ姿で東京地裁に登場した宮崎被告。“赤白フェラーリ”インスタ投稿、など「宮崎被告は16歳でモデルデビューを果たし、大学時代もタレントとして活躍しました。大学卒業後に