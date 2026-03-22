避妊具なしで400人の男性と関係を持つ"繁殖ミッション"に挑んだ直後に妊娠を発表したイギリス出身のお騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）。ネット上の"お腹のふくらみを偽装しているのではないか？"との声に猛反論している。【写真】ベッドに横たわり、妊娠検査を受けるボニー。「繁殖ミッション」に参加した約400人の覆面男性らなどボニーは、"半日で1000人以上と関係を持つ"乱倫パーティーをはじめ、一般人参加型