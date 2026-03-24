法人税や消費税など約1億5700万円を脱税した罪に問われている、「宮崎麗果」としてインフルエンサー活動をしていた黒木麗香被告（38）。その初公判が18日、東京地方裁判所で開かれ、宮粼被告は全身黒のスーツ姿で出廷した。法廷では、起訴内容について「間違いありません」と全面的に認めているものの、脱税額の大きさから一部では実刑の可能性も指摘されており、瀬戸際に立たされている。かつては経営する会社で年商25億円