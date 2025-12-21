大腸がんの手術を終えて退院したことを公表しているタレントの歩りえこさんが、インスタグラムを更新。

「大腸がん手術後54日目」と題して投稿。お出かけの際の心がけについて綴りました。



【写真を見る】【がん闘病】歩りえこさん 1日のトイレ回数は「最低50回」 「常に紙オムツ装備」「腸の調子を感じ取り、その日の腸に合わせて薬を選ぶ」





投稿には「Merry Xmas」という言葉と共に、歩さんが黒いミニスカートに淡いピンク色のニットを着てこちらに向かって微笑む写真が投稿され、「眠れる時間、＼ちょっとずつ延びてきました／（人類としての進化）」と、以前よりも睡眠時間が多く取れていることを報告。

続けて、いまの歩さんにとって「お出かけは『最小限・短時間・寄り道なし』もはや外出＝ミッション」であると綴っています。







歩さんは、以前の投稿で「直腸がん手術後の排便障害」の影響で「映画館」や「テーマパーク」、「銭湯・サウナ」などへのお出かけは、“ほぼ無理ゲー”な日常であると投稿。

今回の投稿では、「外に出たらまずやること？カフェ探し？お店チェック？」と問いかけ、「違います トイレの場所確認。最優先。」と回答しています。



現在、術後のおでかけには「常に紙オムツ装備」していると明かし、「もはや相棒。『今日はよろしくな』という気持ち。」と綴っています。







術後54日が経過した歩さん。「食べられるもの、着実に増えた。腸の調子を感じ取り、その日の腸に合わせて薬を選ぶ。」と、現在は体調に合わせた行動がとれていると綴り、自身を「腸と対話できる女」になったと表現しています。



現在の生活状況は「トイレ回数？最低50回。もはや運動。Apple Watchも困惑。」としながらも、「でもね、この生活にも慣れてきた。最近はトイレからインスタ更新したり、トイレ時間も有効活用w 人は「強くなる」「慣れる」「笑える」今日も私はトイレと共に生きている。」と冗談めかしながらも前向きな言葉を綴りました。



投稿のおわりは「（明日もがんばれ、私の腸）」と自身を励ます言葉で締めくくりました。



【担当：芸能情報ステーション】