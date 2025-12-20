TBS¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×Íè½Õ½ªÎ»¡¡»ëÄ°Î¨ÄãÌÂ¤Ç¡Èµ´Ìç¡É¤Ë¥á¥¹¡¡¡Ö¥¿¥ßÍÍ¤Î¤ª¹ð¤²¡×¤âÆ±»þ²þÊÔ
¡¡¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÀß³ÚÅý¡Ê52¡Ë¤È½÷Í¥¤Î¾®ÃÓ±É»Ò¡Ê45¡Ë¤¬»Ê²ñ¤ÎTBS¤Îµª¹Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¡Ê·îÍË¸å10¡¦00¡Ë¤¬Íè½Õ¤Î²þÊÔ¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤â¶¦¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯1·î¤Î³èÆ°µÙ»ß°Ê¹ß¤Ï2¿ÍÂÎÀ©¡£¾¾ËÜ¤Ïº£Ç¯11·î¤Î³èÆ°ºÆ³«¸å¤â¸½ºß¤Þ¤ÇÈÖÁÈÉüµ¢¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬1¤Ä½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï2015Ç¯¤Ë¿¼ÌëÏÈ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¶¸µ¤¤ÎÎ¹¿Í¡Ê¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Ë¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÎ¹¤ä²á¹ó¥í¥±¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢16Ç¯¤Ë¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê±é½Ð¤¬È¯³Ð¤·19Ç¯¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤«¤éÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿21Ç¯¤ÎÆÃÈÖ¤ÎÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢22Ç¯¤Ë·îÍË¸á¸å9»þÏÈ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼Éü³è¤·¡¢23Ç¯¤«¤é¸½ºß¤ÎÏÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÊüÁ÷300²ó¤ÎÀáÌÜ¤â·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬3¡Á4¡óÂæ¤ÈÍî¤Á¹þ¤ß¡¢3¡ó¤ò³ä¤ë¤³¤È¤â¡£7·î°Ê¹ß¤ÏÊüÁ÷ÉÑÅÙ¤¬¸º¤ê¡¢2»þ´ÖÆÃÈÖ¤ÎÊÔÀ®¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£TBS´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤Þ¤À¸«¤ÌÀ¤³¦¤òÅÁ¤¨¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È°ìÄê¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤È¶¯Ä´¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö±ÇÁü¤Î²á·ã¤µ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¬´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥³¥¢¤ÊÆâÍÆ¤À¤±¤Ë¿¼ÌëÂÓ¤ÎÊý¤¬ÁêÀ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï·îÍË¸á¸å9»þÏÈ¤Î¡Ö¥¿¥ßÍÍ¤Î¤ª¹ð¤²¡×¤âÍè½Õ¤Î²þÊÔ¤Ç½ªÎ»¡£ÊÌ¤ÎÆ±¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö·îÍËÆü¤ÎÌë¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¼åÅÀ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Ï¢Â³¤¹¤ë2ÈÖÁÈ¤ÎÆ±»þ²þÊÔ¤Ç¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¸åÈÖÁÈ¤ÏÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿Mrs.¡¡GREEN¡¡APPLE¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ß¥ß¥»¥¹¡×¤È¡¢¥×¥í¤¿¤Á¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÊÂ¤Ù¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°Ãæ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¶É¤ÏËÜ»æ¼èºà¤Ë¡ÖÈÖÁÈ¤ÎÊÔÀ®¡¦À©ºî²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½¾Íè¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢ãÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ÊªÎ¹¿ÍÀ¸¤ß½Ð¤¹¢ä¡û¡ÄÈÖÁÈ¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾Êª¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£ºÇÂ¿½Ð±é¤Î´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹»á¤Ï¡¢´í¸±ÃÏÂÓ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³¤³°¤Î¥¹¥é¥à³¹¤Ø¤ÎÀøÆþ¼èºà¤Ê¤É¤ò´º¹Ô¡£·ý½Æ¤ÎÌ©Â¤¡¢°ãË¡ÌôÊª¤Î¼è°ú¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â´ñ³¦°ä»º¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Îº´Æ£·ò¼÷»á¡¢Æ¶·¢Ãµ¸¡²È¤ÎµÈÅÄ¾¡¼¡»á¤é¸ÄÀÅª¤ÊÎ¹¿Í¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£18Ç¯1·î¤Ë¤Ï·ÝÇ½³¦°úÂàÁ°¤ÎÂìÂô½¨ÌÀ»á¡Ê43¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢²Ð»³ËÁ¸±²È¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£