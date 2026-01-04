この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」に登場した63歳の男性が、自身の壮絶な半生と独自の死生観を語った。大手アニメ制作会社に勤務した経歴を持つ男性は、母親の介護のために50歳で離職。現在は年間150万円の個人年金と貯蓄で生活しながら、「死ぬのは楽しみ」と穏やかに語る境地に達している。



男性は現在63歳で、60歳から受け取っている個人年金が年間150万円になることを明かした。これは保険会社に勤めていた叔母の「年金は絶対入った方が良い」という強い勧めで加入したもので、20代の頃から40年間と20年間の2つの契約を月々1万円ほどで払い続けた結果だという。



輝かしいキャリアの裏には苦難の道のりがあった。アニメが好きで専門学校を経て大手アニメ制作会社に就職したものの、過酷な労働で肝臓を患い3年で退職。療養後、30歳から50歳まではコンピューター関連の機械製作の仕事に就いていたが、母親が認知症を発症したことをきっかけに介護離職を決意。そこから10年間にわたり母親の介護に専念した。



母親が亡くなった後、その供養方法を巡って親族との対立があったことも告白。「散骨してほしい」という母親の遺志を尊重したい男性に対し、親族は「お墓に入れてほしい」と主張。話し合いは1年にも及んだが、最終的には母親の希望通り、近所の海で散骨を行ったという。



現在は貯金を切り崩しながら、趣味の旅行やアイドルの“推し活”を楽しむ日々を送る。母親の介護を通じて死と向き合ったことで「死ぬのが悲しくなくて、楽しみである」という独自の死生観を持つようになったと語る。「楽しまなきゃ面白くないじゃないですか」と語るその表情からは、数々の困難を乗り越えたからこその穏やかさが感じられた。