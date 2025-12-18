この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「アメ車乗りのお兄さんにインタビュー」と題した動画を公開。24歳のアメ車専門の板金塗装職人の男性が、愛車への情熱や若者の車離れに対する独自の価値観を語った。



動画に登場したのは、24歳でアメ車専門の板金塗装職人として働く男性。自身の愛車について聞かれると、63年式のインパラに乗っていると明かし、購入価格は「500万ぐらいです」と語った。過去にはアストロやシェビーバンといったアメ車のバンを乗り継いできたというが、「日本車は？」という質問には「プリウス乗ってますよ」と答え、意外な一面を見せた。



愛車のインパラは整備が行き届いているため、故障で止まることはないと話す男性。燃費については「気にしたら負けなとこはあるんで気にしないっすよね」と笑顔を見せた。昨今言われる若者の車離れについては、「アメ車だったらカルチャーとかもあるし」と、ただの移動手段ではない魅力を力説。「男の子はなんで好きじゃないの？って俺は思うぐらい、みんな好きになった方がいいんじゃないかなって思いますけど」と熱い持論を展開した。



将来の夢を問われると、「いろんな人にすげえなって言われる車作ったりしたい」と職人としての目標を語った。目標とする人物は勤務先の社長だといい、「人としても尊敬してるんで、背中を追って必死に頑張ってるってだけです」と仕事への真摯な姿勢をのぞかせた。現在の貯金額は100万円に満たないというが、恋愛よりも車を優先する価値観を持っており、「彼女より今、車っす」と断言。その言葉からは、彼の車に対する純粋で真っ直ぐな愛情が伝わってくる。