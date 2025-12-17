“肌が綺麗すぎてバズ”天海りこ、薬局・コンビニにある愛用品とは 港区キャバ嬢激推し“2回でノーファンデ”肌治療＆腸活【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/12/17】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者の天海りこ、りぼん、羽澄まり、サキ、七彩はる、楓が美しい肌を保つ秘訣についてトークを展開した。さらにお笑いタレントのやしろ優にも美しい肌のために意識していることについて聞いた。
― りぼんさんは肌に関することでニュースになったんですよね！
りぼん：そうなんです！今までは1回50万円の肌管理をしていたのですが、高いし、韓国まで行かなければならないので、続かなくて…。でも最近、腸活に目覚めて、腸を制したら全てが良いんです。納豆やヨーグルトを食べるなど、腸を気遣うようになってから結構肌質が変わって透明感が出るようになりました。
― 他に美しい肌のために食べ物に気をつけている方はいますか？
天海：私は添加物をなるべく摂らないようにしています。エステに行くなど、特別なことはしていないのですが、お肌を褒められることが多いので、やっぱり内側から綺麗にすることが大事なのかなと思います。
― X（旧Twitter）でも天海さんの肌の綺麗さが話題になっていましたよね！
りぼん・羽澄・サキ・七彩・楓：見ました！
天海：たまにお肌が綺麗だと取り上げてもらっていますね。嬉しいです！
― スキンケア用品は何を使っていますか？
天海：薬局で買える、ELIXIRのブライトニングシリーズをずっと使っています。周りから化粧水や乳液など全部聞かれました（笑）。ウォーキングレッスンの先生までも「使いたい」と言ってくれて（笑）。
りぼん：えー！すごい！
― 以前Instagramで、スキンケアが合わなくなってきたから変えると書かれていましたが、やっぱりELIXIRのブライトニングシリーズが良かったんですね！
りぼん：フォロワーさんにおすすめのスキンケアを募集していましたよね！気になる！
天海：季節の変わり目に花粉で肌荒れしていただけで、今でも同じスキンケア用品を使っているので、皆さんも安心して使ってください！
羽澄：私も気になっていました！
天海：荒れていた時期はワセリンだけにしていましたが、結局ELIXIRのブライトニングシリーズに戻りました（笑）。
― ELIXIRのブライトニングシリーズで特に気に入っているものはありますか？
天海：化粧水と乳液だけ使っていて、美容液は使ったことがなくて。乾燥したらワセリンが1番良いと思っています。皮膚科でも「ワセリンは刺激物も何も入っていないし最高だよ」と言われたので、信じて使っているんです。
― 他の方が美しい肌のために意識していることも教えてください！
楓：毎日R-1を飲んでいます。
りぼん：腸活！一緒だ！
楓：そうですね！他には美肌に良いのかはわからないのですが、サウナにもよく行きます。
― スキンケアで意識していることもありますか？
楓：ずっと雪肌粋を使っているくらいです。
天海：薬局で買えるやつだよね！
楓：そうです！
サキ：私はアフターで化粧を落とさないまま寝てしまうことが多くて、皆さんの美肌の秘訣を勉強しながら聞いていました（笑）。皆さん肌が本当に綺麗で！
― 美肌で話題になった天海さん、りぼんさんはサキさんにおすすめしたいクレンジングはありますか？
天海：コンビニでも買えるパラドゥのミルククレンジングがすごく良くて、ダブル洗顔しなくて良いので、これ1本で済むんです！面倒くさがりな私にはぴったり。肌にすごく合っていて、しっとりするし、乾燥しないです。
― 疲れて帰ってきたときもそのクレンジングだと楽そうですね！
天海：そうですね！でも昨日は周年だったので、玄関で靴を履いて、コートを着たままうつ伏せで寝ちゃって…（笑）。
りぼん・羽澄・サキ・七彩・楓：えー！
天海：酔っ払いすぎて、化粧を落とさないで寝てしまうことも結構あるんです（笑）。でも翌日はなるべく肌に刺激がないように過ごしたら何とかなっています（笑）。
サキ：（スマートフォンでパラドゥを調べて）これですか？
天海：そうです！すごい勉強熱心！楽なのでぜひ！
サキ：使ってみます！
― メイクを落とさず寝てしまった翌日はスキンケアを特別なものに変えていますか？
天海：ニキビができたら皮膚科に行くくらいですかね（笑）。普段ニキビがほとんどできないので、1個でもできたら焦って皮膚科に駆け込んでいます（笑）。
― りぼんさんのおすすめのクレンジングも教えてください！
りぼん：私も酔っ払って寝てしまうことが結構あるのですが、VERAMOREの拭き取りシートがすごくおすすめです。それほど高くないし、全然肌が荒れない！
サキ：勉強になります！
りぼん：あとはベースメイクにお金をかければ、ほとんど美容液なので化粧を落とさずに寝ても何とかなる！
天海：あー！そうだね！
りぼん：そうだよね！
― 七彩さんは美肌のために何か意識していることはありますか？
七彩：ゴルフや海ですごく日焼けをするので、ビタミンCを毎日飲んでいます。あとはダチョウの卵の殻のクレンジングを使っています。
りぼん：え！？すご！
七彩：本当に良いんですよ！エステなどでしか買えないらしいのですが、落ちすぎず乾燥しないのがお気に入りで、4年くらいずっと使っています。他はDECORTE（※後ろの「E」はアキュートアクセント付き）の美容液を使っているくらいかな。
― 特に日焼けをした日のスペシャルケアはありますか？
七彩：パックだけです！コンビニで買えるパックでも良いので、とりあえずパックをすることが大切かなと思っています（笑）。
― 羽澄さんはいかがでしょうか？
羽澄：顔などがベタベタするのが苦手で日焼け止めを塗れなくて…。
天海：私も！
りぼん・サキ・七彩・楓：え！？
七彩：2人とも日焼け止め塗らないのに白いです！外出ないんですか？
天海：散歩で出ます（笑）！化粧品も何年も変えていないのですが、拭き取り化粧水は愛用しています。化粧を落とした直後に拭き取り化粧水をしたら、コットンが意外と茶色くなって「まだ全然落とせてない」となりました。元々肌は荒れにくかったのですが、拭き取り化粧水を最近ちゃんとやるようにしたら、すっきり感が違います。
七彩：化粧水の前に使うやつですか？
羽澄：そうですそうです！化粧を落とした後に拭いてみたら、まだ汚くてびっくりします。
― どの拭き取り化粧水を使っていますか？
羽澄：最初は無印良品で売っている安いものから始めました。
七彩：あ！良いですよね！
羽澄：良かったです！そこから拭き取り化粧水なら何でも良いと思って、適当に買っています（笑）。拭き取り化粧水をやらないとさっぱりしなくなっちゃいましたね。
― 天海さんも日焼け止めが嫌いと共感されていましたが、肌が白いですよね！
天海：化粧品に入っているので、顔はそれだけで、体は諦めています（笑）。顔だけ白ければ大丈夫です（笑）。
― 肌治療でおすすめの施術がある方がいれば教えてください。
りぼん：Vビームというのが1回1万円で出来て、赤みが消えるのでおすすめです。私は2回通ったらファンデーションをつけなくても良いくらい綺麗になりました。満足したので今は通っていないです！
天海：めっちゃ良いじゃん！
りぼん：めっちゃ良いです！メイクの時短にもなるのでおすすめ！
七彩：私は毛穴洗浄かな。
天海・りぼん・サキ・楓：あー！
天海：汚れが見えるやつですよね！
りぼん：ハイドラフェイシャル？
七彩：そうです！化粧を落とさずに寝ることもあるので、毛穴に汚れがすごく詰まっているんです。それを全部取ってくれるから、月に1回行くと大掃除されたくらいクリーンになります。
― ありがとうございました！
― 美しい肌のために意識していることを教えてください。
やしろ：パキパキに乾燥するのでパックをするなど、保湿は毎日頑張っています。
― 収録で出演者の方の肌を近くで見てみていかがでしたか？
やしろ：ピッチピチ！「私が同じくらいの年齢のとき、こんなに肌綺麗だったかしら」と思ったくらい皆綺麗で。エキスを少しもらった気がするので、明日は私もスッポン鍋を食べたくらいピッチピチだと思う（笑）。楽しみです！
― スッポン鍋も食べられるんですね！
やしろ：たまに食べてコラーゲンを摂取しています（笑）。
仕事柄、「化粧を落とさず寝てしまう」というリアルな課題を共有しながらも、その後のリカバリー策や、「ベースメイクにお金をかければ何とかなる」というプロの知恵を惜しみなく披露する姿は、親近感と高い説得力を持つ。彼女たちの美肌は、天性のものだけでなく、賢い自己投資と、時にはズボラな自分も許容しつつ、最低限のラインは守るというバランス感覚によって成り立っていることが伝わり、読者、特に彼女たちのようなキャバ嬢を目指す女性たちにとって、大きな憧れと具体的な行動の指針を与える。（modelpress編集部）
