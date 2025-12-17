“ジョーカー議員”こと戸田市議会議員の河合ゆうすけ氏がつぶやいた“ひとこと”に反発が集まっている。

「12月12日、河合氏は自身のXで、元フジテレビアナウンサー・渡邊渚さんが笑う画像を添付したうえで、《この人ほんとにクズだと思う》と投稿したのです」（芸能記者）

“クズ”という言葉遣いと、何の根拠もない発言に対してXでは、

《政治家のコメントじゃないよね…。理由も説明もなく「クズ」とだけ言うのって、ただの悪口と変わらないじゃん》

《あなた本当議員ですか？何を根拠にした発言でしょうか》

《私はあなたがクズだと思う》

など、不快を訴えるユーザーが後を絶たない。

「河合議員が投稿した渡邊さんの写真は、彼女が司会を務めているYouTubeチャンネル『REAL VALUE/リアルバリュー』の動画の一部だと思われます。

10月28日の配信のなかで、彼女はこの番組の仕事をこなせば『家賃分は払える』と話していました。すると11月10日配信の動画のなかで、この発言を取り上げて書かれた記事に対し、『これ（『REAL VALUE』）がなくても家賃は払えるよ』と主張。

続けて『こんなことまた言うと、調子乗ってるとか言われるかもしれないですけど』と前置きしながら『局アナ時代より稼げてる』と、笑いながら断言しました。河合氏が添付した画像は、まさに彼女が大きな口を開けて豪快に高笑いしていた瞬間のものだと思われます」（同前）

2023年7月から体調不良のため休養後、2024年8月、フジテレビを退社した渡邊。やつれた表情ながら、「9kg痩せてしまったので体重を増やしている」などと気丈に振る舞っていたが、その後PTSD（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを告白していた。

河合氏の今回の発言の背景について放送作家はこう語る。

「当時は世間からの同情票も多かった渡邊さんですが、最近はメディアに対して好戦的な姿勢を見せ、さらには『局アナ時代より稼げてる』など、“ぶっちゃけ”発言が目立ちます。さらに古巣・フジテレビに対して『何も思っていない』と打ち明けたり、司会を務めるこの番組の再生数についても『低かろうが高かろうが、私のギャラ変わらない』と言い放つなど、すべてにおいてドライな姿を見せていますね。

こうした発言が物議を呼んでいるのは間違いありませんが、それをSNS上で“クズ”と呼ぶのは誹謗中傷です。明らかに思慮を欠く言葉遣いで、誰も賛同できないでしょう」

これまで河合氏は、世間を度々騒がせてきた。

「たとえば昨年6月の東京都知事選に立候補した際、《表現の自由への規制はやめろ》という文言とともに、ほぼ一糸まとわぬ姿の女性が写ったポスターを掲示。警視庁から都迷惑防止条例違反の疑いで警告を受け、該当するポスターはすべて剥がされるなど、数々の物議を巻き起こしてきた人物です。そうした過去の行動も、ユーザーの反発を生んでいる原因でしょう」（前出・放送作家）

どういう意図があるのか、説明責任が問われている。