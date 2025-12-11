第一生命の「鈴木優花」からクラフティアの「赤崎優花」に

昨夏のパリ五輪女子マラソンで6位入賞を果たした鈴木優花が、第一生命グループを退社し、夫の赤崎暁と同じクラフティアに移籍したことが16日、両チームから発表された。移籍に伴い、鈴木の登録名も「赤崎」に。陸上界のビッグニュースにファンからは様々な声が上がった。

鈴木は15日で第一生命グループを退社し、16日にクラフティアに加入。クラフティアの公式サイトに「新たに迎え入れていただき、走らせていただけることに感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまでの経験・大きな変化を糧に、次の目標に向けて頑張ります。 よろしくお願いいたします」とコメントを寄せた。

今年6月にはパリ五輪男子マラソンで6位入賞の赤崎暁との結婚を発表。クラフティアには夫も在籍しており、移籍に伴って登録も「鈴木優花」から「赤崎優花」となった。

陸上界を駆け巡った五輪ランナーの移籍に、X上のファンも反応。「そっちに合流するのか」「夫婦で応援します！」「これは大ニュース！ 旦那様と同じチームを選んだ形ですね！」「男女揃って赤崎がチームの主軸に」「そういうことかー！引き続き活躍を応援します」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）