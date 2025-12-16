スリングショット式のボトルマンを制作！ ボトルキャップを遠くへ飛ばしたい気持ちをパワーで解決してみた

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『スリングショット式ボトルマンっぽいものを作ったお話』というtekeliliさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

何かすごい勢いでシュパァンッ！って感じで飛んでくと思ったんよ。

ペットボトルのキャップを弾にして発射するボトルマン。tekeliliさんはボトルキャップを遠くに飛ばしたいと考え、新たなボトルマンを開発することにしました。的当てができれば最高ですが、それなりに飛べばヨシ、というのが目標ラインです。

飛ばし方は「強パワーでトリガーを押し出すタイプ」を選択。具体的にはスリングショット方式です。ゴムの力で超加速させたハンマーをトリガーに叩きつけて飛ばすとのこと。

今回ベースにするのは「コーラマル」というパワー型の機体です。左右のホールドパーツのうち片方がラバー素材で、発射時に回転を与えられるのだとか。

ここにボトルキャップを指ではじく動きを再現する「イクストリガー」なるものを組み合わせます。トリガーの先端に伸縮する突起があって、発射の瞬間に伸びて弾を加速するのだとか。

試しにノーマル状態で撃ってみたところ、ぼちぼち山なりの軌道でした。

制作開始。まず作ったのはボトルマン用イクストリガーです。

普通のトリガーで撃つより山なり感が減って、想像以上のパワーを発揮しています。

次はスリングショット部分を試作。

試し撃ちをしたところ、想像以上にトリガーが固くてゴムで加速したハンマーではパワーが足りず発射できませんでした。イクストリガーから普通のトリガーに戻してもダメみたいです。

そこでホールドパーツをスピードタイプに変更することに。

すると、キャップが回転しない分姿勢が安定していませんが、スリングショットでしっかり飛んでいます。

さらに自作のイクストリガーを使ったところ、よりいい感じです。

組み立てて完成！ スリングショット式ボトルマンです！

さっそく完成品で実演したところ、全然当たりません。

何度か撃って命中した頃、発射時の衝撃でボディ全体が前に傾いていることに気付いたtekeliliさん。跳ね上がりを抑えるアームを追加しました。

「狙いは別に良くなってないなぁ」とtekeliliさんは呟きますが、見ていると命中精度は少し上がっているような。

命中精度の課題は残りましたが、パワー感あふれるショットを見せたスリングショット式のボトルマン。作品に詳細に興味を持たれた方はどうぞ動画をご覧ください。

