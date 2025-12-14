[12.14 プレミアリーグ第16節](The City Ground)

※23:00開始

<出場メンバー>

[ノッティンガム・フォレスト]

先発

GK 13 ジョン・ビクトル

DF 3 ネコ・ウィリアムズ

DF 5 ムリーロ

DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ

DF 37 ニコロ・サボーナ

MF 6 イブラヒム・サンガレ

MF 7 カラム・ハドソン・オドイ

MF 8 エリオット・アンダーソン

MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト

MF 21 オマリ・ハッチンソン

FW 19 イゴル・ジェズス

控え

GK 18 アンガス・ガン

DF 4 モラート

DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ

DF 44 ザック・アボット

MF 12 ドウグラス・ルイス

MF 24 ジェームズ・マカティー

FW 14 ダン・エンドイェ

FW 15 アルノー・カリムエンド

FW 29 ディラン・バクワ

監督

ショーン・ダイチ

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 17 クリスティアン・ロメロ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 24 ジェド・スペンス

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 7 シャビ・シモンズ

MF 14 アーチー・グレイ

MF 20 モハメド・クドゥス

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

MF 39 ランダル・コロ・ムアニ

FW 9 リシャルリソン

控え

GK 31 アントニン・キンスキー

DF 4 ケビン・ダンソ

DF 33 ベン・デイビス

MF 6 ジョアン・パリーニャ

MF 15 ルーカス・ベリバル

MF 29 パペ・マタル・サール

FW 11 マティス・テル

FW 22 ブレナン・ジョンソン

FW 28 ウィルソン・オドベール

監督

トーマス・フランク

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります