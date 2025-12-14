N・フォレストvsトッテナム スタメン発表
[12.14 プレミアリーグ第16節](The City Ground)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 13 ジョン・ビクトル
DF 3 ネコ・ウィリアムズ
DF 5 ムリーロ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 37 ニコロ・サボーナ
MF 6 イブラヒム・サンガレ
MF 7 カラム・ハドソン・オドイ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 21 オマリ・ハッチンソン
FW 19 イゴル・ジェズス
控え
GK 18 アンガス・ガン
DF 4 モラート
DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 44 ザック・アボット
MF 12 ドウグラス・ルイス
MF 24 ジェームズ・マカティー
FW 14 ダン・エンドイェ
FW 15 アルノー・カリムエンド
FW 29 ディラン・バクワ
監督
ショーン・ダイチ
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 20 モハメド・クドゥス
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 39 ランダル・コロ・ムアニ
FW 9 リシャルリソン
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 33 ベン・デイビス
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 11 マティス・テル
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 28 ウィルソン・オドベール
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります