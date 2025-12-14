高価？リーズナブル？ 希少性だけでは決まらない宝石の“価値”の正体【宝石・ジュエリー図鑑】

高価？リーズナブル？ 宝石の価値ってどうやって決まるの？

自然のなかから掘りおこされ、さまざまな人の手をへて宝石になる……。そんな宝石の価値は、大きさや色、輝き、形、じょうぶさなどによって決まります。どれくらいとれる数が少ないか、どれくらいほしい人がいるかも価値を決める大きな要因です。

ダイヤモンドの「4C」

宝石によって価値を決める基準はことなります。有名なものは、ダイヤモンドの品質を評価する基準である「4C」です。

GIA（米国宝石学会）という宝石の研究や教育を行っている世界的な機関の基準で、次の4つの言葉の頭文字の「C」をとっています。

① カラー（Color 色）

② クラリティ（Clarity 透明度、インクルージョンの量など）

③ カット（Cut 輝きを出すための磨き、対称性などの総合評価）

④ カラット（Carat 重さ）

価値ってなに？

数が少ない宝石が必ずしも価値が高いかというと、そうではありません。数が少ないけれど、ほしいと思う人も少なければ価値は高くなりません。

ものの価値を考えるとき、世のなかに商品を出すことを「供給」、ほしいと思うことを「需要」とよびます。供給量が少ないのに、需要が多い宝石こそ価値が高くなります。

写真：BIZOUX

インクルージョンの量、ひびの大きさなどの基準から宝石に加工できるエメラルドの原石は多くありません。そしてエメラルドはほしいと思う人が多いので、価値の高い宝石のひとつです。

ダイヤモンドの価値

ダイヤモンドの価値を決める「4C」については紹介しましたが、このなかでとくにダイヤモンドの「色」に注目して紹介しましょう。

GIAではダイヤモンドの色を23段階に細かく分けています。

写真：BIZOUX

4Cのうち、「カラー」「クラリティ」「カラット」は自然がつくりだした原石によりますが、「カット」だけは人の技術によって変わるものです。ダイヤモンドの輝きを最大限に引き出すために、カットにも細かな基準があります。

無色透明のダイヤモンドの色の例

写真：BIZOUX

【出典】『宝石・ジュエリー図鑑』監修：BIZOUX(ビズー)／科学監修：小田島庸浩