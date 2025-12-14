【1分で分かる】韓国ドラマ「美女と純情男」【キャストの魅力＆あらすじ＆相関図】

テレ東では、毎週月曜~金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「美女と純情男」（主演：チ・ヒョヌ、イム・スヒャン 全65話）を放送中！※「TVer」にて、放送後ひる12時より見逃し配信中！【STORY】子役からトップスターに上り詰めた女優ドラ（イム・スヒャン）は、お金に執着する母ミジャ（チャ・ファヨン）に振り回されながらも、順調なキャリアを築いていた。そんなある日、ドラは破格の契約金を提示され、あるドラマへの出演を決める。ドラマ制作が始まり、失礼な言動が原因で嫌っていた助監督ピルスン（チ・ヒョヌ）の誠実な態度を見たドラは、やがて彼に好意を抱き始める。だが実は、ピルスンの正体はドラの初恋の人で…！？ ピルスンは、祖父にひどい仕打ちをしたドラの母を家族中が憎んでいることもあり、ドラには初対面のフリを通していた。一方、財閥の御曹司ジンダン（コ・ユン）は、偶然の出会いで一目ぼれしたドラに接近しようとドラが出演するドラマに多額の投資をしていた。やがてジンダンからドラへの猛アピールが始まり、高価な贈り物を目の当たりにしてお金に目がくらんだミジャは、2人が付き合うように仕向ける。しかし、そこからドラに転落の影が忍び寄り…。

“国民の年下彼氏”チ・ヒョヌVS“演技派女優”イム・スヒャン

名優たちが紡ぐ「再起と成長」の物語

本作を手がけるのは、視聴率50%を超えた大ヒット作「たった一人の私の味方」で知られる脚本家キム・サギョンと、「人生最高の贈り物〜ようこそ、サムグァンハウスへ〜」で成功を収めたホン・ソック監督。安定感のあるコンビが5年ぶりにタッを組み、温かく深みのある物語を紡いでいく。キム・サギョンは、登場人物の心情を繊細に描きながら、社会問題を織り交ぜる構成力で視聴者の心をつかんできた。一方のホン・ソック監督は、家族の絆や人間模様を温かく描く演出で評価されている。そんな2人が、芸能界の光と影を背景に、どん底から這い上がろうとするヒロインと、彼女を一途に支え続ける男性の波乱万丈な愛の物語をおくる。ドラマの助監督・ピルスンを演じるのは、実力派俳優チ・ヒョヌ。2001年にバンド「The Nuts」のギタリストとして芸能界入りし、2003年のKBS公開オーディションを機に本格的に俳優活動を開始した。2004年の「オールドミスダイアリー」では、年上女性に恋する好青年を爽やかに演じ、“国民の年下彼氏”の座に君臨。2012年の「イニョン王妃の男」では、時空を越える恋をロマンティックに彩り、2021〜22年にかけて放送された「紳士とお嬢さん」では、一見冷徹ながら優しさを兼ね備えた会長役で国民的支持を獲得。2021年の「KBS演技大賞」に輝いた。優しい笑顔と誠実な佇まい、役ごとに違った印象を与える存在感が武器で、主演俳優として揺るぎない地位を築いている。本作では、“純情男”というタイトルにふさわしく、初恋を抱き続けるピルスンの誤解されやすい不器用さと、真っ直ぐすぎる人柄を巧みに表現。助監督から信頼される監督へと成長していく過程も見どころで、転落したドラを見捨てず、寄り添い続ける強さが胸を打つ。ヒョヌはあるインタビューで「初恋と家族の物語に胸が熱くなり、ぜひ挑戦したかった」と語っている。現場でのヒョヌは、穏やかな笑顔で空気を和ませる“潤滑油”のような存在だという。スタッフからは「場を温めてくれる人」と称され、共演者の信頼も厚い。「テイク前まで脚本を読み込んでいる」との証言も。ドラを演じるイム・スヒャンは、2011年の「芙蓉閣の女たち〜新妓生伝」で、困難に耐えながら生き抜く芯の強い妓生を熱演し、注目を集めた。2018年の「私のIDはカンナム美人」では、容姿コンプレックスと向き合いながら自分を取り戻す大学生をリアルに演じ、代表作に。以降も「優雅な一族」では気品と反骨心を併せ持つ財閥令嬢を、「ドクター弁護士」では正義感あふれる検事を演じ、ジャンルを越えて活躍。ラブコメで見せる軽やかさに加え、繊細な心理描写も難なくこなす演技者として、幅広い層の支持を集めている。本作で挑むのは、光から影へと真っ逆さまに転落するトップ女優。華やかさの裏に潜む傷、母への愛憎、初恋との再会…感情の振れ幅を巧みに表現している。ドラについて、「責任感と幸せへの渇望。その狭間で揺れる部分に心惹かれた」と語っているスヒャン。幼少期から家族を支え続けるドラが、重荷を背負いながらも再び立ち上がる姿を力強く演じている。相手役のヒョヌについて、「作品に深く入り込む方で、実際に私がドラであるかのように大切にしてくれたので、愛する気持ちを自然に表現できました」とコメント。「（撮影現場では）共演者の方々を本当の家族のように感じた」とも語っている。





そして、物語のもう一人のキーパーソンとなるのが、財閥二世のペ・ジンダンを演じるコ・ユンだ。ユンは「シーシュポス: The Myth」「モンスター〜その愛と復讐〜」などで存在感を放ってきた実力派で、ドラに執着し、手段を選ばず悪行を繰り返すジンダンを熱演。

悪と孤独が交錯するキャラクターを見事に演じ、物語に緊張感をもたらしている。





ドラの人生を激しく揺さぶる母ミジャを演じるのは、名女優チャ・ファヨン。

「たった一人の私の味方」で最優秀女優賞を受賞し、「紳士とお嬢さん」など数多くのヒット作に出演し、“国民の母”として親しまれてきた。

本作では、お金への執着と娘への愛情の狭間で揺れる複雑な母親像を怪演している。



さらに、「紳士とお嬢さん」のイ・イルファや、「ヒョンジェは美しい〜ボクが結婚する理由（わけ）〜」のパク・サンウォン、「ホジュン〜伝説の心医〜」ユン・ユソンなど、ベテラン勢が脇を固め、家族ドラマとしての厚みを加えている。



芸能界の光と影を背景に描かれる再起と成長、そして純愛の物語。韓国では、中盤以降に視聴率が急上昇し、最終回は21.4%を記録。高視聴率で有終の美を飾った。



どん底から這い上がろうとするドラと彼女を支え続けるピルスンの姿は、私たちに、人生の転機をどう乗り越えるか、真の愛とは何かを問いかける。

波乱万丈な展開の中で交差するさまざまな思い――。全65話の長編だからこそ描ける、登場人物たちの心の機微と成長をしっかりと見届けたい。



（文／斉藤和美）