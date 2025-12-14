もうひとりの“ドの子”こと瀬戸紫苑（吉田帆乃華／大後寿々花）の存在を、森（古舘佑太郎）が持っていたDVDを観ることで思い出した高木（間宮祥太朗）。園子（新木優子）が紫苑のことを知らないのは、彼女が6年生で転入してきた頃にはすでに紫苑は鷹里小を離れていたから。5年生になってすぐに高木たちのグループからいじめのターゲットにされた紫苑は、夏休み明けに転校してしまう。それだけ短い期間だったから、高木たちの記憶からすっぽり抜け落ちていたということなのか。

参考：『良いこと悪いこと』木村昴、“実写俳優”としての存在感 考察を加速させる重要人物に

12月13日に放送された『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）は第9話であり、最終回のひとつ前のエピソード。なのだが、驚くほどあっさりと、一連の事件の犯人の正体と、その動機が判明する。念のため、まだ観ていないという人の興を削がないように忠告しておくと、ここから先はこの第9話の“ネタバレ”を含んで記述する。ひとつだけ言えることは、これまでの日テレ考察系ドラマが陥りがちだった“サイコパスオチ”を選ばずに、まっとうな（というのもアレだが）復讐劇であったということだ。少なくとも、現時点では。

瀬戸紫苑の実家の場所を突き止め、そこへ向かった高木と園子とゆき（剛力彩芽）の3人。そこはピアノ教室であり、1年前に高木は娘の花音（宮崎莉里沙）を連れて訪ねたことがあったと思い出す。しかしすでに誰も住んでおらず、郵便ポストを開けると見覚えのある名前の入った手紙が出てくる。その名前――宇都見（木村昴）の行方を探しイマクニを訪れた高木たちは、彼の婚約者がピアニストで、1年前に亡くなっていることを知る。そして、当の宇都見は小山（森本慎太郎）の会社を訪ね、彼を手にかけるのである。

小山の訃報を知り、動揺する高木のところへ現れる宇都見。彼はあっけらかんと一連の事件を自白。1年前に高木が紫苑のピアノ教室を訪ねたことがきっかけで、彼女のなかのトラウマがよみがえり、ピアノが弾けなくなって自殺したという経緯を話す。そして「お前は変わらない」とだけ言い残し、去っていく。ふと、ここでひとつ大きな疑問が生じる。なぜ宇都見は、ここで高木を殺そうとはしないのか。

例の「森のくまさん」の替え歌の順番は高木たちの推論に過ぎなかったにしても、結局高木だけ一度も危険な目に遭っていないというのはどうにも気になるところだ。すでに予告で触れられている通り、最終話で“真犯人”が明らかになるという。紫苑の復讐だとしても、なぜわざわざ同窓会まで待って、タイムカプセルを掘り起こして顔を塗りつぶし、「みんなの夢」に見立てていったのかなど、合理的ではない部分はまだ多々残されている。

ラストカットで見られる紫苑がピアノを弾くシーンでは、彼女の“両隣”に誰かが座っていることが窺える。おそらくあの場所は、紫苑が鷹里小を離れてから通っていたタクト学園であると推測でき、紫苑と同じ時期にタクト学園に通っていた友人が復讐の手助けをしている真犯人だと考えるのが妥当なところ。そういえば、タクト学園の校章の“T”のマークは、イマクニのコースターに描かれた“I”と酷似している。園子の同僚である東雲（深川麻衣）のこれまでの発言は、彼女が園子と同様にいじめの被害者であることを思わせる。高木の娘の名前は、紫苑を“救ってくれた”パッヘルベルの『カノン』と同音である。疑わしきはこの辺りか。

何はともあれ、終盤のコンサートのシーンは非常に秀逸だった。紫苑を弔うように壇上で『カノン』を演奏する宇都見。カッターナイフを持って会場に入ってきた高木をチラリと見ながら、彼は演奏を続け、紫苑との思い出と繰り返してきた犯行の記憶を回想する。高木は演奏が終わるまで、決してナイフを取り出そうとはしない。このラストはまさしく野村芳太郎の『砂の器』を想起させるものがある。同作のセリフになぞらえれば、宇都見は『カノン』を演奏することで紫苑に会っている。音楽のなかでしか紫苑に会えないというわけだ。（文＝久保田和馬）