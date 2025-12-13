¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢ÆÈÎ©¤«¤é5Ç¯¤ÇNEWS¤È ¡È½é¶¦±é¡É¡Ä4¿ÍÂÎÀ©¤Î ¡È¤æ¤«¤ê¤Î¶Ê¡É ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿±ï¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡12·î11Æü¡¢Ç¯Ëö¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ²»³ÚÈÖÁÈ¡ØÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ï¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê ¡ÈºÆ²ñ¡É ¤ò²Ì¤¿¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSpotify¡×¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤«¤ì¤¿²Î¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢12·î29Æü¤Ë5»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£MC¤Ï»ÖÂº½ß¤È¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬Ì³¤á¤ë¤¬¡¢ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿½Ð±é¼Ô¤â¹ë²Ú¤À¡£
¡ÖÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢Ado¤µ¤ó¡¢Creepy Nuts¡¢NEWS¡¢Number_i¡¢BE:FIRST¤Ê¤É¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ê±Û¤µ¤ó¤ÏYOSHIKI¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØXY¡Ù¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ØT.N.T¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÅÐ¾ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯É½¸å¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔNEWS¤ÈT.N.T¡Ê¼ê±Û¡Ë¤¬°ì½ï¤Ë½Ð¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡ª¡Õ
¡Ô¼ê±Û¤¯¤ó¤ÈNEWS¤¬Æ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬´¶Æ°¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡Õ
¡Ô¤³¤ÎÀ¤³¦Àþ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁá¤¯Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡¢¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢´¶Æ°¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¼ê±Û¤ÈNEWS¤¬ ¡È¶¦±é¡É ¤¹¤ë¤³¤È¤¬´î¤Ð¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö2020Ç¯¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÆÈÎ©¤·¤¿¼ê±Û¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âà½ê¸å¡¢NEWS¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¼ê±Û¤µ¤ó¤ÈNEWS¤¬¤«¤«¤ï¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¼Ô¤¬Æ±¤¸¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤½¤í¤¦¤³¤È¤ò´î¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¼ê±Û¤Ï2003Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤ÎÆÈÎ©¤Þ¤ÇÌó17Ç¯´Ö¡¢¸½NEWS¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¾®»³·Ä°ìÏº¡¢²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¢ÁýÅÄµ®µ×¤È¤È¤â¤Ë¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆÈÎ©¸å¡¢½é¤á¤ÆÆ±¤¸ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢NEWS¤Î ¡È¤æ¤«¤ê¤Î¶Ê¡É ¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÖNEWS¤Ï¡¢6·î¤Ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê¡Ù¤Î±Ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÇÛ¿®¤·¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¤È¶Ó¸ÍÎ¼¤µ¤ó¤¬NEWS¤òÃ¦Âà¤·¤¿¸å¤Î2012Ç¯¡¢4¿ÍÂÎÀ©¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ÑëÆáÅª¤ÊÎø°¦¤òÉÁ¤¤¤¿ÌÀ¤ë¤¤¶ÊÄ´¤Î³Ú¶Ê¤Ï¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢NEWS¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶Ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢NEWS¤ÏÆ±¶Ê¤Î±Ñ¸ìÈÇ¤ÎÈ¿¶Á¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ÆÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ê±Û¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¶Ê¤ÇºÆ¤Ó ¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÆÈÎ©¤«¤é5Ç¯¡¢¼ê±Û¤ÈNEWS¤¬ ¡ÈºÆ²ñ¤¹¤ë½Ö´Ö¡É ¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤«¡£