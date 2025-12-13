¡Ú¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¡¦2025Ç¯12·î¡Û¤´¤í¤Ã¤Èçõ¤È¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¢ö¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼ çõ ¥ß¥ë¥¯ ¥Æ¥£¡¼¡×¤¬12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼ çõ ¥ß¥ë¥¯ ¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡©
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅß¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤ÆÂç¹¥É¾¤Î¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ë¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¤é¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ¤¬ÅÐ¾ì¡ª ÈÎÇä´ü´Ö¤äÃÍÃÊ¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤Ï¥³¥Á¥é¡£
¢¨°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤Þ¤¿¤ÏÁá´ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê²Á³Ê609±ß¡Ê»ý¤Áµ¢¤ê¡Ë¡¢620±ß¡ÊÅ¹ÆâÍøÍÑ¡Ë¥µ¥¤¥ºTall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¡¡¼è°·Å¹ÊÞÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Å¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤ä¡¢ºàÎÁ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä½ªÎ»´ü´Ö¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼ çõ ¥ß¥ë¥¯ ¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌ£¡©
¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Æ¥£¡¼¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¦¡¼¥í¥óÃã¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Æ¥£¡¼¤Î3¼ï¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤òÅ»¤ï¤»¤¿¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£¡¼¡£2025Ç¯¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥ß¥é¥Ù¥ë¡ÊÀ¾ÍÎ¥¹¥â¥â¡Ë¤Ê¤É¤ÎÉ÷Ì£¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤«¤Ä±ü¿¼¤¤Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤Î¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼ çõ ¥ß¥ë¥¯ ¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡¢çõ¤Î²ÌÆù¡¢¥ß¥ë¥¯¡¢¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ù¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¡¢3ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡£ÀÖ¤ÈÇò¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¸«¤¿ÌÜ¤â¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¸ý°û¤à¤È¡¢¤´¤í¤Ã¤È¤·¤¿çõ¤Î²ÌÆù¤È¤È¤â¤Ë¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£²ÌÆù¤Î¿©´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢°û¤ß¤´¤¿¤¨¤âÈ´·²¡ª Á´ÂÎ¤ò¤è¤¯º®¤¼¤Æ¤«¤é°û¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤¤¤Á¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥£¡¼¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡£¤³¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ°ìÇÕ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
Text¡§ÀÇ½êÆàÄÅ»Ò
