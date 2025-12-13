¼ç±éµé½÷Í¥¤Î²ÎÀ¼¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¦¤Þ¤¤¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×½Ð»ºÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡Ö¤¤¤ÄÇ¥¿±¤·¤Æ¤¿¤ó¡©¡×ÌÚÆîÀ²²Æ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥Ï¥Þ¥À²ÎÍØº×¡ú¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡×¡Ê¶âÍË¡¦¸á¸å£·»þ¡Ë¤¬£±£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼ç±éµé½÷Í¥¤ÎÈþÀ¼¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü½éÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÌÚÆîÀ²²Æ¡£ËÁÆ¬¤Ç»Ê²ñ¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢²Î¤ÎÊý¤Ï¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö²Î¤Ï¼«¿®¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¤ªÆóÊý¤È£³¿Í¤Ç¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡×¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡¢ÇÐÍ¥¤Î³Áß·Í¦¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥«¥¥ó¥Ä¥Ï¥ë¥«¡×¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°µ´¬¤Î²ÎÀ¼¤Ç²Ú¸¶ÊþÈþ¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö£É¡¡£Â£Å£Ì£É£Å£Ö£Å¡×¤Ê¤É¤òÇ®¾§¡£¥Í¥Ã¥È¤Ï¡ÖÌÚÆî¤µ¤ó¤¦¤Þ¤¡¡ª¡×¡ÖÌÚÆî¤µ¤ó¾å¼ê¤¹¤®¡¼¡ª¡©¡ª¡©¡×¡Ö²Î¾å¼ê¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¤¤¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¦¤Þ¤¤¡£°ÂÄê´¶¡×¡ÖÌÚÆîÀ²²Æ¤µ¤ó²Î¤â¤¤¤±¤ë¤ó¤ä¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¡¡ÌÚÆî¤Ïº£·î£µÆü¤ËÂè£²»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½Ð»º¤Þ¤¨¤«¤Ê¡©¤ªÊ¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ï¥Þ¥À²ÎÍØº×´Ñ¡Ê¤ß¡Ë¤Æ¤ë¤±¤É¤µ¡¢ÌÚÆî¤µ¤ó¤¤¤ÄÇ¥¿±¤·¤Æ¤Æ¤¤¤Ä½Ð»º¤·¤Æ¤¿¤ó¡©¤Ç¤¯¤é¤¤¤ä¤Í¤ó¤±¤É¾Ð¡×¤È¶Ã¤¯À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£