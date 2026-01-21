2児の母で俳優の木南晴夏（40）が、20日Instagramのストーリーズを更新。残り物で作ったワンプレート朝ごはんを披露し、共感の声が寄せられている。【映像】木南晴夏の残りもの朝ごはんプレート2018年6月、俳優の玉木宏（46）との結婚を報告し、2020年8月に第1子、2025年12月に第2子の誕生を公表していた木南。自身のInstagramでは、お花が家にあるだけで気分がいいと綴った花の写真や、姉で俳優の木南清香との幼少期ショット