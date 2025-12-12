公共放送BBC「スポーツ選手・オブ・ザ・イヤー」最終候補の1人

野球がメジャーではない英国から届いた大谷翔平投手（ドジャース）のニュースに、世界のファンが騒然としている。公共放送BBCが発表したスポーツ界の今年の顔候補の6人に入ったのだ。投票結果と表彰は18日に行われるという。

同局が「2025年のBBCスポーツ選手・オブ・ザ・イヤーの世界的スター選手の投票開始」と公式Xで行った候補選手を伝える投稿で、大谷はひときわ大きくど真ん中にデザインされている。

公式サイトでは「ドジャースがワールドシリーズのタイトル防衛に向けて進む中、日本のスーパースター大谷はメジャーリーグ史上最高の個人パフォーマンスを披露した」として、10月17日（日本時間18日）のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズで見せた3本塁打＆10奪三振の大活躍を紹介。「投手としても打者としても活躍する珍しい“二刀流”の選手」と伝えた。これには世界のスポーツファンからコメントが寄せられている。

「オオタニがやってのけたことはスポーツ界に前例のないことだ」

「オオタニはこれまでのチームスポーツでは最も圧倒的。団体競技における（マイケル）フェルプスだよ」

「二刀流のユニコーン、オオタニ」

「アーロン・ジャッジは？」

「ショウヘイ・オオタニに投票を」

名前が挙がったのは世界のスターばかり。陸上から9月の東京世界陸上で女子400メートルを制し、大会史上初めて400メートル障害と両種目を制した選手となったシドニー・マクローフリン＝レブロン（米国）と、棒高跳び男子で6メートル30の世界新で金メダルに輝いたアルマンド・デュプランティス（スウェーデン）らが名を連ねた。

さらにボクシングからWBAスーパー、IBF、WBO世界スーパーミドル級統一王者のテレンス・クロフォード（米国）。サッカーからはプレミアリーグのリバプールでプレーするFWモハメド・サラー（エジプト）、アーセナルの女子チャンピオンズリーグ優勝に貢献したマリオナ・カルデンテイ（スペイン）の名前もある。



（THE ANSWER編集部）