ベストイレブンが発表された

今季のJ1リーグ各賞の表彰を行うJリーグアウォーズが12月11日、横浜アリーナで開催された。

優秀選手賞を受賞した36人からベストイレブンが発表され、優勝した鹿島アントラーズから最多の3人が選出された。

GKには、優勝した鹿島から早川友基が選出された。DFラインは3バック。古賀太陽（柏レイソル）、荒木隼人（サンフレッチェ広島）、植田直通（鹿島）の3人が並んだ。

MFは稲垣祥（名古屋グランパス）、田中聡（広島）の2ボランチで、トップ下の位置に小泉佳穂（柏）が入った。ウイングは、相馬勇紀（FC町田ゼルビア）と伊藤達哉（川崎フロンターレ）の両翼。2トップにラファエル・エリアス（京都サンガF.C,）とレオ・セアラの（鹿島）が選出された。

J1を制した鹿島からは3選手、2位の柏レイソルからは2選手が選出された。リーグ16位と下位に沈んだ名古屋からは、ボランチながら11ゴールを決めた稲垣が選出された。稲垣以外の10人は初出場とフレッシュな顔ぶれになった。

ベストイレブンは監督および選手投票結果から、得票数上位よりDF1名、MF1名、FW1名、右サイド1名、左サイド1名を選出。GK含むその他6名については選考委員にて決定する。（FOOTBALL ZONE編集部）