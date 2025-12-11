「終末の氷河」として知られるスウェイツ氷河が海中の「嵐」による融解に直面している/Jeremy Harbeck/NASA

（CNN）海中で渦巻く「嵐」が現在、南極にある二つの重要な氷河の棚氷を猛烈な勢いで融解させている。世界の海面上昇に「広範囲にわたる影響」を及ぼす可能性があるという。最近の研究で明らかになった。

南極大陸は、南米に向かって突き出した細い親指を持つ拳のような形をしている。パインアイランド氷河はこの親指の付け根付近に位置する。その隣にあるスウェイツ氷河は、消滅すれば世界の海面上昇に壊滅的な影響を与えることから「ドゥームズデー（最後の審判の日、この世の終わりの日）氷河」として知られる。

過去数十年にわたり、これらの巨大な氷河は海水の温暖化による急速な融解に直面している。融解は、氷河が海底から持ち上がって棚氷として浮上している地点で特に顕著となる。

先月ネイチャー・ジオサイエンス誌に掲載された新たな研究は、季節や年単位ではなく、わずか数時間や数日間で海洋がどのように棚氷を融解させているかを初めて体系的に分析した。論文の著者らが明らかにした。

研究者らが注目した海中の嵐は「サブメソスケール」と呼ばれ、急速に変化する海洋の渦を指す。

米カリフォルニア大学アーバイン校の地球システム科学研究者であり、米航空宇宙局（NASA）の研究員でもあるマティア・ポイネッリ氏は「非常に速く回転する小さな水の渦巻きのようなものを思い浮かべればいい。ちょうどカップの中で水をかき混ぜるときのように」と説明する。しかし、海洋におけるこれらの渦は小さくはない。最大で約9.6キロメートルにまで広がる。

こうした渦は、温水と冷水が出会うときに発生する。カップの例えに戻ると、コーヒーカップにミルクを注ぐと、小さな渦が回転してすべてが混ざり合うのと同じ原理だ。

この現象は、暖かい空気と冷たい空気が衝突して大気中で嵐が発生する仕組みに似ており、大気嵐と同様に非常に危険なものとなる可能性がある。

渦は外洋で発生し、棚氷の下を疾走する。棚氷の複雑で起伏の多い底部と海底に挟まれた渦は、海洋の深部から温かい水をかき混ぜ、それが脆弱（ぜいじゃく）な氷に「衝突」することで融解を促進すると、論文著者で米ダートマス大学助教の中山佳洋氏は述べた。

科学者たちは、コンピューターモデルと海洋観測機器から得られた実際のデータを用いて、これらの海中嵐の影響を分析した。

その結果、他の短期的なプロセスとも相まって、嵐は9カ月間で二つの氷河の融解の20%を引き起こしたことが判明した。「嵐の混沌（こんとん）とし​​た性質のため、嵐単独の正確な影響を定量化することは困難だ」とポイネッリ氏は述べたが、これらの現象は短期間で大きな役割を果たしているとみられる。

研究者たちはまた、懸念すべきフィードバックループについても指摘した。嵐が氷を溶かすと、海に流入する冷たい淡水の量が増える。これは下にあるより温かく塩分の多い水と混ざり、海洋の乱流をさらに発生させ、その結果、氷の融解が促進される。

「この正のフィードバックループは、温暖化が進むにつれて激化する可能性がある」と、論文著者でカリフォルニア大学サンディエゴ校スクリップス海洋学研究所のリア・シーゲルマン氏は述べた。

棚氷は氷河を抑制し、海洋への流出を遅らせる重要な役割を果たしているため、その影響は深刻化する可能性がある。スウェイツ氷河だけでも、海面を約60センチ以上上昇させるのに十分な水を蓄えている。しかし、広大な南極氷床をコルクのように押し戻す役割も果たしているため、同氷河の崩壊は最終的に約3メートルの海面上昇につながる恐れがある。

とはいえ、こうした事象は依然として大きな不確実性を伴う。南極の棚氷は地球上で最もアクセスが困難な場所の一つであるため、科学者たちはシミュレーションに大きく依存せざるを得ない。「こうした研究は興味深いが、あくまでコンピューターモデルだ」と、ニューヨーク大学で数学と大気海洋科学の教授を務めるデービッド・ホランド氏は述べた。同氏は今回の研究に関わっていない。CNNの取材に対し、これらの渦やその他の海洋気象の影響を真に理解するには、より多くの実世界のデータが必要だと、ホランド氏は語った。

広大な南極大陸には、氷の融解を促す要因が数多く存在する。「氷床の崩壊と同様に重要な要因は数百もある」と、コロラド大学ボルダー校地球科学観測センターの上級研究科学者テッド・スカンボス氏は述べた。同氏も今回の研究には関わっていない。「氷床近傍の海洋のダイナミクスに関する認識は急速に深まっている」と、スカンボス氏はCNNの取材に答えた。