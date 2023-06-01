【氷の世界のいきものたち～Ice Life～】 3月上旬 発売予定 価格：1回300円 ザトウクジラ A タカラトミーアーツは、ガチャ商品「氷の世界のいきものたち～Ice Life～」を3月上旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、南極大陸に生息する代表的な生物たちを再現したアクションフィギュア。巨大な哺乳類「ザトウクジラ」、南極大陸のア