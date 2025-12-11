この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【怪物コイン登場!!】欧州コイン業界の盛り上がりが凄すぎました…」と題された動画で、アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏が、2025年秋の欧州遠征の模様をレポートした。動画では、渡辺氏がロンドン、モナコ、ミラノなどを巡り、各地のコインショーやオークション、ディーラーとの交流の様子を詳細に伝えている。



取材の冒頭、ロンドンではカムチャツカ半島の噴火や天候不順によるフライト遅延のハプニングを経て、イギリス最大のコインショー「COINEX」へ。北部ルートを外れるイレギュラーな空路移動に「これは大人の事情かなと。一瞬どうなることか怖かった」と困惑しつつも無事到着。日本の業者も多く参加していたことに「日本からもこれだけ来ているなんてびっくり」など、国際色の濃さを実感したという。



ロンドンでの主要な訪問先である老舗オークション「SPINK」では、現地の熱気やコレクターの姿が目を引き「コインのマーケットは社用なんじゃないかと思ってたけど、若い人がいっぱい。イギリスに来てその認識が覆った」と力説。イギリスのコイン業界内に若手ディーラーの流入が増えていることも確認し、「現地に来てみないと分からない盛り上がりがある」と驚きを語った。



モナコ編では、怪物コインと称される希少コインが多数登場したMDCオークションや、ディーラーとの濃い交流の様子を展開。「ロシアコインも高かったし、目の前のディーラーが次々と買っていって驚いた」とオークションの白熱ぶりを回想。また、「高額なものだけでなく、安くて面白いものも結構あった」と、一般コレクターにもチャンスがあることを指摘した。さらに、現地での業界人同士の“ノミュニケーション（飲み会）”の激しさや文化の違いに触れ、「日本より激しいんじゃないかと思った」と笑いを交えて振り返った。



旅の終盤ではミラノやモナコでの国際的な出会いや、ヨーロッパならではの困難（スリ、移動、食文化など）を紹介。「旅で出会いがありました。イタリア人に接することも多かった」と述べ、「コイン業界の現場を訪れることで、ネットや噂では分からないリアルな市場熱を肌で感じた」と締めくくった。