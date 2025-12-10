トビラシステムズ<4441.T>が冴えない。同社は１０日正午、２５年１０月期の単独決算発表にあわせ、２６年１０月期の業績予想を公表した。今期の売上高は前期比２０．０％増の３３億６６００万円、最終利益は同１５．１％減の５億３１００万円を計画する。減益予想を嫌気した売りがかさんだようだ。



今期は特殊詐欺やフィッシング詐欺の対策サービスやビジネスフォン向けサービスなどの堅調な成長を見込む一方、採用を中心とした人的投資とともに、アライアンスパートナーとの連携におる技術力強化などの投資を推進する方針。２５年１０月期の売上高は前の期比１６．６％増の２８億５００万円、最終利益は同４．０％増の６億２５００万円となった。１０月３１日を基準日とする前期の期末一括配当については従来の見通しから１円３０銭増額し２１円３０銭で決定。今期の期末一括配当予想は２０円とした。



出所：MINKABU PRESS