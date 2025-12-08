¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê53¡Ë¤¬8Æü¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤À¤Ã¤¿Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î²òÂÎ¹©»ö¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£

¡¡²òÂÎ¹©»ö¤Ïº£·î1Æü¤«¤éËÜ³Ê²½¡£ÊÝÂ¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌÅìÉôÊ¬¤ÎÌó200¥á¡¼¥È¥ë¤ò½ü¤­¡¢27Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤ËÅ±µî¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£

¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖNOT A HOTEL¡×CEO¤Ç¼Â¶È²È¡¦ßÀ±²¿­¼¡»á¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎÃÑ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£

¡¡ËÙ¹¾»á¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤¤¤ä¥Þ¥¸¤Ç¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£