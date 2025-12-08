¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡¡Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤ò²òÂÎ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎÃÑ¡×¤ÎÀ¼¤Ë¡È¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¡É¤Ç¥³¥á¥ó¥È
¡¡¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê53¡Ë¤¬8Æü¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤À¤Ã¤¿Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î²òÂÎ¹©»ö¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²òÂÎ¹©»ö¤Ïº£·î1Æü¤«¤éËÜ³Ê²½¡£ÊÝÂ¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌÅìÉôÊ¬¤ÎÌó200¥á¡¼¥È¥ë¤ò½ü¤¡¢27Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤ËÅ±µî¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖNOT A HOTEL¡×CEO¤Ç¼Â¶È²È¡¦ßÀ±²¿¼¡»á¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎÃÑ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ËÙ¹¾»á¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤¤¤ä¥Þ¥¸¤Ç¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£